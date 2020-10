【美國大選】拜登到搖擺州老人院演講：你們對特朗普而言可有可無

▲ 拜登斥指,在總統特朗普眼中,長者可有可無。

美國大選將在11月3日舉行,兩位候選人特朗普(Donald Trump)和拜登(Joe Biden)都落力主攻搖擺州分。特朗普前腳剛去佛羅里達州,拜登也緊接在周二(13日)到訪當地,去老人院演講拉票。他斥指,在總統特朗普眼中,長者可有可無。

拜登到訪佛羅里達州的老人院進行拉票活動,期間與長者保持社交距離,參加者都戴上口罩。他在演講中批評特朗普忽視長者需求。他指出,長者之於總統特朗普是:

「你們是可有可無的、被遺忘的,不把你們的當回事,這是他(特朗普)如何看待長者,如何看到你們」 (you're expendable, you're forgettable, you're virtually nobody. That's how he sees seniors. That's how he sees you)

拜登續道:

「特朗普唯一在意的長者就是他自己。」(The "only senior Donald Trump seems to care about" is himself.)

演講中,拜登亦批評特朗普「只許州官放火,不許百姓點燈」。特朗普在確診前曾舉辦大型活動,成為超級播毒點,出席的共和黨人沒有戴口罩之餘,更互相擁抱,完全沒有考慮後果(super-spreader parties with Republicans hugging each other without concern of the consequences);與此同時,在老人院的長者,被禁止與他們的兒孫見面,以減低感染風險。

