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【美國大選】拜登到搖擺州老人院演講：你們對特朗普而言可有可無

環球社會熱點 13:19 2020/10/14

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拜登斥指，在總統特朗普眼中，長者可有可無。

美國大選將在11月3日舉行，兩位候選人特朗普（Donald Trump）和拜登（Joe Biden）都落力主攻搖擺州分。特朗普前腳剛去佛羅里達州，拜登也緊接在周二（13日）到訪當地，去老人院演講拉票。他斥指，在總統特朗普眼中，長者可有可無。

拜登到訪佛羅里達州的老人院進行拉票活動，期間與長者保持社交距離，參加者都戴上口罩。他在演講中批評特朗普忽視長者需求。他指出，長者之於總統特朗普是：

「你們是可有可無的、被遺忘的，不把你們的當回事，這是他（特朗普）如何看待長者，如何看到你們」

（you're expendable, you're forgettable, you're virtually nobody. That's how he sees seniors. That's how he sees you）

【美國大選】紀錄片批特朗普抗疫失敗 導演：讓人民心中有數（多圖、有片）【下一頁】

【美國大選】福西拒支持特朗普 遭對方Twitter攻擊【下一頁】

拜登續道：

「特朗普唯一在意的長者就是他自己。」（The "only senior Donald Trump seems to care about" is himself.）

演講中，拜登亦批評特朗普「只許州官放火，不許百姓點燈」。特朗普在確診前曾舉辦大型活動，成為超級播毒點，出席的共和黨人沒有戴口罩之餘，更互相擁抱，完全沒有考慮後果（super-spreader parties with Republicans hugging each other without concern of the consequences）；與此同時，在老人院的長者，被禁止與他們的兒孫見面，以減低感染風險。

【美國大選】米歇爾夥同勒邦占士 催谷提前投票【下一頁】

【美國大選】強攻搖擺州 拜登赴佛羅里達 特朗普往賓夕法尼亞【下一頁】

責任編輯：葉芷樺
 

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