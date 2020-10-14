【逆市營商】港產科企Nexstgo急轉身　增強B2B及B2C平台　支援中小企迎戰新常態

▲ 本地科技品牌Nexstgo宣佈，最新業務發展策略，包括研發新產品，以支援日益虛擬化的工作環境和生活模式。（Nexstgo網站圖片）

疫情促使不少企業為發展策略重新定位，本地科技品牌Nexstgo宣佈最新業務發展策略：

研發新產品以支援日益虛擬化的工作環境和生活模式；

利用電子商務增強與客戶間之互動；

開發智能設備來豐富人們的生活，尤其針對保健生活應用。

【逆市開廠】現代汽車於新加坡設電動車廠 靠太陽能及人工智能技術冀5年後年產3萬輛

【逆市營商】外資愛南韓 第三季直接投資增逾4成 哪個行業最受惠？

針對新常態下的生活工作機遇

疫情加速電子商務發展，Nexstgo創建網上平台以促進與客戶間之互動，為中小企業提供支持。希望透過開發及使用新技術，大幅改善用戶在學習、工作、娛樂和社交的體驗。

新推出的NEXSTMALL BIZ 平台專注於商業領域，通過提供NEXSTGO、VAIO及AVITA 品牌的筆記本電腦產品，以及針對企業的全面數碼解決方案，如一站式專業IT服務、遠程會議和VPN 安全解決方案等，增強企業和員工在業務和工作上的表現。

疫情下人們更注重保健，Nexstgo開發各種智能設備來滿足人們在保健生活上不斷增長的需求。Nexstgo 利用物聯網 (IoT)，發展出如智能鏡和智能磅等設備，通過方便有趣的應用，讓客戶享受更智能的生活。

【行銷趨勢】品牌直播帶貨 應如何挑選網紅擴大行銷效益？

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？ 網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅