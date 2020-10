【英國疫情】利物浦最高警示 新《蝙蝠俠》電影卻繼續拍

新冠肺炎在英國的疫情持續,英國政府宣布實施3級制封鎖措施,利物浦被列為最高的第3級警示。雖然區內大部分娛樂場所被禁營業,但新《蝙蝠俠》電影在利物浦的拍攝並未停止,早前確診新冠肺炎的男星羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)也在拍攝現場出現。

英國3級制封鎖措施實施,利物浦被列為第三級的非常高(very high)警示級別。根據規定,區內居民被禁止互相探訪,賭場、酒吧、健身室、娛樂場所也要關閉,大型婚禮或葬禮也不得舉行,外地到訪者不准過夜。只有學校、辦公室和商店繼續開放。

雖然禁制多多,但在正式生效的前夕,新《蝙蝠俠》電影依舊在利物浦進行拍攝,而現場演員和工作人員數量逾百人,包括偏演蝙蝠俠的羅拔柏迪臣。情況惹來居民不滿,質疑當局處事不公。

有人在社交網站寫道:

「今日有數以百計的人在利物浦拍攝新《蝙蝠俠》電影,沒有戴口罩,沒有社交距離,這可以完全被(當局)接受,但我們卻不可以結婚、辦喪禮、或探訪在療養院的親友!」

(There were hundreds in Liverpool today filming the new Batman movie, no masks, no social distancing; this is perfectly acceptable yet we can't get married, go to a funeral or visit a relative in a care home!)