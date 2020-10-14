【英國疫情】利物浦最高警示 新《蝙蝠俠》電影卻繼續拍

新冠肺炎在英國的疫情持續，英國政府宣布實施3級制封鎖措施，利物浦被列為最高的第3級警示。雖然區內大部分娛樂場所被禁營業，但新《蝙蝠俠》電影在利物浦的拍攝並未停止，早前確診新冠肺炎的男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）也在拍攝現場出現。

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英國3級制封鎖措施實施，利物浦被列為第三級的非常高（very high）警示級別。根據規定，區內居民被禁止互相探訪，賭場、酒吧、健身室、娛樂場所也要關閉，大型婚禮或葬禮也不得舉行，外地到訪者不准過夜。只有學校、辦公室和商店繼續開放。

雖然禁制多多，但在正式生效的前夕，新《蝙蝠俠》電影依舊在利物浦進行拍攝，而現場演員和工作人員數量逾百人，包括偏演蝙蝠俠的羅拔柏迪臣。情況惹來居民不滿，質疑當局處事不公。

有人在社交網站寫道：

「今日有數以百計的人在利物浦拍攝新《蝙蝠俠》電影，沒有戴口罩，沒有社交距離，這可以完全被（當局）接受，但我們卻不可以結婚、辦喪禮、或探訪在療養院的親友！」

（There were hundreds in Liverpool today filming the new Batman movie, no masks, no social distancing; this is perfectly acceptable yet we can't get married, go to a funeral or visit a relative in a care home!）

不過，根據政府網站指引提到，有關措施並不直接針對電影業，僅建議關閉那些面向觀眾的表演場。這被認為是放生電影拍攝。而利物浦市議會發言人也稱，新限制不影響電影拍攝工作。

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責任編輯：陳啟賢