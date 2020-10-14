【港股追蹤】新一代iPhone無驚喜？ 手機設備股股價個別發展

蘋果公司（Apple）於最新產品發布會上，公布了4款新iPhone產品，但市場普遍認為發布會欠缺驚喜，蘋果美股股價周二（13日）跌超過2%。本港上市的蘋果概念股亦個別發展，高偉電子（01415）開市後一度跌逾10%，較多人留意的瑞聲科技（02018），中午收市亦跌1.8%，甚至比亞迪電子（00285）亦高開低走，僅鴻騰精密（06088）早市升近15%，中午收報3.57元。

鴻騰精密為鴻海集團的子公司，屬全球性的專業精密零部件供應商。現時客戶包括蘋果等主要科技公司，產品應用於iPhone與iPad等電子產品。現時亦為恒生科技指數成分股之一。

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蘋果公司今次除發布新手機產品外，亦發布球形設計的HomePod mini。體積比以往的HomePod更細，可提供立體聲、多房同步等音效，並可控制HomeKit智能家居設備。這類產品相信對鴻騰的訂單或有幫助，令市場在芸芸多隻蘋果概念股中此股炒起。

公司今年上半年業績受疫情影響，收入按年僅保持持平，達19.2億美元，但純利同比則大跌78.2%，至2,217萬美元。幸好股價近期在2.8元水平築底後，未見有太大沽壓，今早一舉升穿前浪底高位，約3.5元位置後，若能企穩的話，有望乘iPhone熱潮再短炒一轉。

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記者：葉志偉