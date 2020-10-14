【新冠肺炎】康文署活動因疫情被取消　發放特惠金支援教練及導師

▲ 康文署為紓緩疫情對活動所僱用的工作人員，包括教練及導師的影響，提供特惠金援助。

新型冠狀病毒疫情於7月爆發第三波時，康樂及文化事務署（康文署）須關閉轄下康樂及文化場地和設施，相關的所有活動亦須取消。署方為紓緩疫情對活動所僱用的工作人員，包括教練及導師的影響，提供特惠金援助。

特惠金將提供於原定在7月15日至9月30日期間，開始或舉行而須取消的活動，金額為被取消活動原本應得酬金的三分之二。而受惠於援助計劃的教練及工作人員，毋需自行申請，康文署會直接或透過相關體育總會及體育團體，安排發放特惠金，預計可於11月開始分批發放。

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受惠的教練及工作人員包括：

1. 康文署直接僱用的康體活動工作人員；

2. 「體育資助計劃」下體育總會或體育團體舉辦資助活動時，所僱用的體育教練及人員；

3. 經由康文署直接採購系統，向體育總會或體育團體購買服務時所提供的體育教練，就原定於七月十五日至九月三十日期間開始或舉行而須取消的活動，再次提供特惠金援助。

另外，康文署會為因閉館、學校停課或疫情而取消又未能改期的香港公共圖書館及音樂事務處節目，如講座、工作坊、音樂訓練課程，設有同樣安排。即向各相關導師或講者提供特惠金。至於因文化場地關閉受影響的兼職帶位員和兼職票務助理，亦會獲特惠金發放安排。

責任編輯：馬意文