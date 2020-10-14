  • 26°C
香港時間 : 20201014日 (三) 14:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】康文署活動因疫情被取消　發放特惠金支援教練及導師

商業 13:04 2020/10/14

分享：

康文署為紓緩疫情對活動所僱用的工作人員，包括教練及導師的影響，提供特惠金援助。

新型冠狀病毒疫情於7月爆發第三波時，康樂及文化事務署（康文署）須關閉轄下康樂及文化場地和設施，相關的所有活動亦須取消。署方為紓緩疫情對活動所僱用的工作人員，包括教練及導師的影響，提供特惠金援助。

特惠金將提供於原定在7月15日至9月30日期間，開始或舉行而須取消的活動，金額為被取消活動原本應得酬金的三分之二。而受惠於援助計劃的教練及工作人員，毋需自行申請，康文署會直接或透過相關體育總會及體育團體，安排發放特惠金，預計可於11月開始分批發放。

【迪士尼網上商機】迪士尼重組媒體和娛樂業務　重點發展Disney +串流服務

勞工假10年增至17日太快？　郭振華：適應期愈長愈好

受惠的教練及工作人員包括：
1. 康文署直接僱用的康體活動工作人員；
2. 「體育資助計劃」下體育總會或體育團體舉辦資助活動時，所僱用的體育教練及人員；
3. 經由康文署直接採購系統，向體育總會或體育團體購買服務時所提供的體育教練，就原定於七月十五日至九月三十日期間開始或舉行而須取消的活動，再次提供特惠金援助。

另外，康文署會為因閉館、學校停課或疫情而取消又未能改期的香港公共圖書館及音樂事務處節目，如講座、工作坊、音樂訓練課程，設有同樣安排。即向各相關導師或講者提供特惠金。至於因文化場地關閉受影響的兼職帶位員和兼職票務助理，亦會獲特惠金發放安排。

責任編輯：馬意文

相關文章

【局長會客室】邱騰華：政府各類資助中小企基金　疫下發揮成效
2020/09/24
【局長會客室】邱騰華：政府各類資助中小企基金　疫下發揮成效
【防疫抗疫基金】金融服務業創職位計劃9月30日接受申請　政府每月資助1萬元薪金（附申請連結）
2020/09/25
【防疫抗疫基金】金融服務業創職位計劃9月30日接受申請　政府每月資助1萬元薪金（附申請連結）
旅遊業籲政府限聚令放寬　資助每名市民500元參與本地遊
2020/09/26
旅遊業籲政府限聚令放寬　資助每名市民500元參與本地遊
【超市優惠】政府重申超市回饋方案須符合三大原則　惠康凍價措施不能納入計劃之內
2020/09/27
【超市優惠】政府重申超市回饋方案須符合三大原則　惠康凍價措施不能納入計劃之內
疫情 文娛藝術 教練 康文署 香港 工作坊 圖書館 服務 冠狀病毒 肺炎

下一篇文章

【酒店Staycation】Klook本周四快閃Staycation優惠　雙人住宿連早午餐低至951元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【8號風球】打風想叫外賣？　3大外送平台暫停送餐
【8號風球】打風想叫外賣？　3大外送平台暫停送餐
【颱風優惠】8號風球有乜食？　一文看清餐廳外賣自取優惠（不停更新）
【颱風優惠】8號風球有乜食？　一文看清餐廳外賣自取優惠（不停更新）
【颱風優惠】8號風球在家網購　一文看清零售店網店颱風優惠　百佳惠康HKTVmall也有份
【颱風優惠】8號風球在家網購　一文看清零售店網店颱風優惠　百佳惠康HKTVmall也有份
【超市優惠】百佳「誠心賞你」大抽獎即將開始登記　隨機抽32萬名得奬者（附抽獎連結及電話）
【超市優惠】百佳「誠心賞你」大抽獎即將開始登記　隨機抽32萬名得奬者（附抽獎連結及電話）
【爭櫈仔】香港銀行家失優勢？　投行高層僅3成由港人擔任、6成內地人
【爭櫈仔】香港銀行家失優勢？　投行高層僅3成由港人擔任、6成內地人
【新餐肉】麥當勞推出「OmniPork Luncheon新餐肉」系列　炒蛋堡、早餐套餐選用獨家15mm厚切新餐肉
【新餐肉】麥當勞推出「OmniPork Luncheon新餐肉」系列　炒蛋堡、早餐套餐選用獨家15mm厚切新餐肉