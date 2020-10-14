【汽車股】比亞迪高見134元破歷史新高　長汽大升一成

▲ 比亞迪早前在10月12日發表公告，經修正後的前三季純盈利為34億元至36億元。

比亞迪 （01211） 再創新高，今早高見134.3元，再升近3%，午後仍企在130元以上，至下午1時30分，比亞迪股價131.2元，升1.7%，成交逾10億元。其他汽車股同樣向好，上月銷售理想的長汽 （02333） 狂升11%、分拆A股上市的東風 （00489） 升6%，廣汽 （02238） 也升6%，藍籌車股吉利汽車 （00175） 升2%，升幅較同業稍遜色。

比亞迪本周上調第三季業績指引，經修正後的前三季純盈利為34億元至36億元（人民幣，下同），比上年同期增長1.16倍至1.29倍，每股盈利為1.18元至1.25元，比修正前所預測的每股盈利0.93元至1.03元高。

報告發表後，野村發表報告，恢復比亞迪「買入」評級，預期近日比亞迪半導體的潛在分拆上市計劃將推動股價，把目標價定為166港元。

瑞信就將比亞迪2020至2022年，分別盈利上調8.1%至25.4%，把目標價由125港元升至150港元，維持「跑贏大市」評級。

花旗則認為比亞迪新能源車型有助推動未來汽車銷售量，把目標價由151港元上調至175港元，維持評級「買入」。

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編輯﹕賴奕羚