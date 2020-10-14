【歐洲第二波疫情】巴黎ICU料爆滿 政府考慮宵禁

歐洲第二波新冠肺炎疫情惡化，法國已突破70萬宗新冠肺炎確診病例。首都巴黎的醫院深切治療部（ICU）床位預計將於下周爆滿。法國内閣官員表示政府不排除採取宵禁，總統馬克龍周三會發表全國電視演説，外界關注政府會否再次收緊限制。

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法國媒體報道，巴黎及近郊地區醫院系統負責人希爾施（Martin Hirsch）周二（13日）表示，他預料巴黎於下周六（24日），將會有800至1,000名新冠肺炎患者要接受深切治療，佔巴黎約7成至9成的ICU床位。

法國政府目前已強制要求民眾在室内公共場所要戴口罩，巴黎等多個城市更要求民眾在戶外公共場所也要戴口罩。但疫情升溫令法國政府受壓，外界普遍預期政府進一步收緊防疫措施。

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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周二與内閣部長舉行會議，評估政府可能會採取的措施。當地媒體報道，由於醫療系統已超出負荷，政府考慮於巴黎及部分城市實施宵禁。

負責公民事務的法國部長夏帕（Marlene Schiappa）表示，政府不會排除實施宵禁遏制疫情的做法。法新社引述一名消息人士指，由於法國目前處於關鍵時刻，政府正考慮實施宵禁，但暫時不考慮全面封城。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 法國的新冠肺炎疫情嚴峻，首都巴黎的醫院深切治療部床位預計將於下周爆滿。