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【濠賭股】新濠、永利挫逾5%　招攬中國公民出境賭博犯罪擬入刑

即市財經 21:35 2020/10/14

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內地當局在刑法修正案草案中擬將招攬公民出境賭博為打擊目標

內地當局在刑法修正案草案中擬將招攬公民出境賭博作為打擊目標。濠賭股下挫，銀娛 （00027） 跌1%，收報51.4元，即市低見50.7元；金沙 （01928） 跌3.5%，收報27.35元。新濠 （00200） 跌5.1%，收收12.28元；永利澳門 （01128） 亦挫5.9%，收報11.12元；澳博 （00880） 跌3.6%、美高梅中國 （02282） 跌1.3%。

根據中央紀委國家監委網站，在刑法修正案草案中，「擬進一步調整開設賭場罪的刑罰配置，同時增加境外賭場人員組織、招攬我國公民出境賭博犯罪」。

刑法修正案（十一）草案二審稿主要有以下修改補充：進一步完善金融犯罪規定，對刑法有關洗錢、操縱證券、期貨市場、單位集資詐騙等規定作出修改補充；修改完善涉未成年人犯罪相關規定，包括未成年人實施犯罪和性侵害未成年人犯罪兩個方面；修改補充了冒名頂替、跨境賭博、有關興奮劑違規等方面的犯罪規定等。有關草案二審稿已提請十三屆全國人大常委會會議審議。

摩根大通分析師表示，盡管這種活動早已被視作非法行為，但明令禁止在境內從事賭博招攬，將讓許多中間人和代理「惶恐不安」。該行指出，招攬活動擬入刑，標志著中國打擊賭博活動的明顯升級，VIP以及一些高端大眾需求可能也會受到影響。

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編輯：吳敏芳

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