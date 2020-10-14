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【英國疫情】利物浦民眾酒吧狂歡 禁令前夕享受「最後一夜」

環球社會熱點 12:48 2020/10/14

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【英國疫情】利物浦民眾酒吧狂歡 禁令前夕享受「最後一夜」

新冠病毒疫情肆虐，英國收緊防疫，推出3級制封鎖，實施最嚴厲第3級封鎖的利物浦，酒吧周三起停業，大批民眾無懼疫情到酒吧聚集，享受酒吧關門前的「最後一夜」狂歡，情景令人錯愕，恐助長疫情擴散。

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從網上流傳的片段可見，酒吧禁令生效前夕，有英國民眾湧到利物浦酒吧區域，不少人都沒有戴口罩，亦沒有保持社交距離，在場的人近距離接觸，跳舞狂歡。

有民眾在通訊平台Snapchat上載狂歡片段，附上「群體免疫，我們來了」（Herd immunity, here we come.）的說明文字；據報更有參與狂歡派對的人士，襲擊現場警車，

警方事後發聲明指，民眾事後很快安全地散去，現場回復平靜，區內所有商店成功關門。警方稱理解新措施令部分人感困惑，但呼籲民眾繼續遵守規定。

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英國政府因應疫情惡化，推出3級制封鎖措施，利物浦被列作防疫最嚴厲的第3級區域，除了禁止探訪外，賭場、酒吧、健身室、娛樂場所將被迫關閉，並禁止居民離開該區域外遊，外地到訪者亦不准過夜。

責任編輯：林建忠

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