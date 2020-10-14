【英國疫情】死亡創4個月高 倫敦本周恐上調警報

英國疫情嚴峻，單日新增超過1.7萬宗新冠肺炎病例，為爆疫以來第三高；死亡人數更創4個月以來新高，6月以來首次破百。同時，4300多人需入院接受治療，創3月封城以來最多。倫敦市長簡世德警告，倫敦恐怕在本周內，將警示級別調高至「高級」。

英國在6月3日錄得155人病逝，翌日回落至134人；周二（13日）的死亡個案多達143人，為6月3日以來最多，較一周前的61人大增134%。

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英格蘭公共衞生部醫學主任多伊爾（Yvonne Doyle）表示，死亡人數開始急增是目前疫情最大的憂慮，確診人數亦大增，尤其是長者，導致住院人數也上升。

英國政府實施3級制封鎖措施，分為中度、高度及非常高3個警示級別。英格蘭西北部城市利物浦是唯一被列為最高警示的城市，英格蘭多數地區為次一等的「高級」。

簡世德（Sadiq Khan）稱，由住院人數、深切治療部使用率、長者確診數字等資訊，可見倫敦在未來幾日內，恐怕無法避免要上調警示至第2級。他補充，雖然倫敦各地的疫情有別，但他認為，所有行政區應實施一樣的政策，避免造成混亂。

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責任編輯：鄧燕君