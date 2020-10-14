【iPhone12‧分析】疫情影響嚴重　iPhone 12銷情或會比以往差？

▲ 蘋果（Apple）正式推出首部支援5G網絡的智能手機iPhone 12系列，引來外界關注。

蘋果（Apple）正式推出首部支援5G網絡的智能手機iPhone 12系列，引來外界關注。Apple行政總裁Tim Cook更在會上強調：「對iPhone來說，今天是新時代的開始。」用5G作賣點的iPhone 12系列，又是否真的具有吸引力？外媒報道引述多位投行分析師指，因受新冠肺炎疫情影響，預計iPhone 12系列會比過往的新商品難賣。

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據外國科技網站9To5Mac報道，投資銀行Piper Sandler首席分析師Harsh Kumar早前作最新調查研究，去年年底有23%的現有iPhone用戶計劃升級到iPhone 12。但最新的調查則發現，只有10%的用戶仍然計劃轉用iPhone 12。

Harsh指出，受到新冠肺炎疫情影響，失業率不斷上升，消費者手頭不寬裕，對新手機的需求將低於預期，因此預料iPhone 12銷情將會比以往差。

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與此同時，美國媒體CNN報道也提到，雖然蘋果仍有望可賣出逾百萬部iPhone 12，但由於疫情導致供應鏈中斷，iPhone 12出貨時間將比以往來得遲，其他廠商的5G手機已差不多全部登場，或會影響消費者購買iPhone 12的意欲。

不過，Wedbush Securities分析師Dan Ives則認為，iPhone12會是Tim Cook團隊自2014年推出iPhone 6以來，最為關鍵的產品。美國電訊業更希望藉由一部支援5G的iPhone來刺激消費者興趣。分析指，新iPhone掀起的換機潮，或足以跟2014和2017兩波換機潮相提並論。

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責任編輯：曾曉汶