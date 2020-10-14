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【酒店Staycation】Klook本周四快閃Staycation優惠　雙人住宿連早午餐低至951元

商業 12:43 2020/10/14

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Klook將由10月15日晚上12時起至10月17日，推出逢星期四快閃72小時Staycation優惠。（Klook提供圖片）

Staycation熱潮不減，Klook將由10月15日晚上12時起至10月17日，推出逢星期四快閃72小時Staycation優惠，雙人酒店住宿連早午餐低至951元，以及精選景點活動低至5折。

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精選酒店包括諾富特東薈城酒店，即日起至11月30日，住宿優惠連自助早餐及Olea地中海餐廳午餐，只需951元（人均475.5元）低至48折，適用於星期日至星期四；星期五至六亦只需1,040元。若選擇住宿優惠連自助早餐及自助晚餐，只需1,020元（人均510元），適用於星期日至星期四；星期五至六亦只需1,093元。

家庭客Staycation　酒店食住連景點活動人均400元有找

如果一家大小一起去Staycation，可選擇諾富特東薈城酒店的住宿優惠連昂坪360纜車標準車廂來回票3張，以及早餐或下午茶3人份，只需1,101元（人均367元），適用於星期日至星期四；星期五至六亦只需1,174元。

一家大小亦可選擇城木酒店鴨脷洲「鴨脷洲體驗家庭套餐」，即日起至12月30日入住（12月24至26日、31日除外），只需954元（人均318元），主打家庭客，2位成人及1位兒童可入住高級客房，雙人早餐、迎賓飲品兩杯、並送1小時香港仔漁港語音導覽及參觀住家艇。

住宿連米芝蓮食府晚餐　人均937.5元

對食物有要求的客人，可選擇香港康得思酒店獨家63折住宿連晚餐，即日起至12月17日，只需1,875元（人均937.5元），可享用米芝蓮食府明閣晚市套餐連氣泡酒兩杯，免費升級至豪華客房，並可享用The Place早餐（2人用）。

此外，東亞銀行信用卡客戶透過Klook購買香港或澳門Staycation、活動或美食，單一簽賬滿1,000元， 並輸入優惠碼「BEAKLK100」，即減100元。

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責任編輯：朱悅瀅

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