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【iPhone12】iPhone11減價800元登熱搜榜首　iPhone12定價太高？

即市財經 13:01 2020/10/14

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蘋果公司發布最新的iPhone12系列。

蘋果公司（美：AAPL）正式發布全新的iPhone12系列，並一如預期推出4款不同機型，當中iPhone 12mini 售價由5,999元起，與去年推出iPhone11登場時相若，相反被視為「正宗」繼承機、6.1吋屏幕的iPhone12定價由6,799元起，較iPhone11 加價800元。相對之下，iPhone11 最新全線減價800元，兩者價差明顯，iPhone11 反而成為今早香港Google 熱搜榜第一。

iPhone 12系列、iPhone11定價一覽

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蘋果最新的iPhone12系列，包含4個不同機款並提供不同儲存容量選擇，由64GB至512GB不等，視乎指定型號；並繼續設有多種顏色選擇，其中iPhone12及iPhone12 mini就配備大熱的藍色、綠色以及經典的黑色、白色等。

點擊查看iPhone12輕薄外型

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一文看清4款iPhone12機型、香港零售價【下一頁】

iPhone12系列全數支援5G，而且採用全新的Apple A14 Bionic晶片，效能較上一代晶片高出4成。顯示屏亦悉數使用Super Retina XDR屏幕，全新的技術Ceramic Shield，更令跌撞能力提升4倍。

其實基本版的iPhone12及iPhone12 mini功能都不少。iPhone12 mini配備的5.4"屏幕不但更輕薄，而且與iPhone 12一樣設有廣角及超廣角鏡頭，屬超強的iPhone 12入門機。

蘋果crossover騰訊手遊《英雄聯盟》，騰訊股價逆市揚逼新高【下一頁】

iPhone12大熱登場，概念股見光死【下一頁】

隨著iPhone12登場，蘋果亦隨即將去年推出的iPhone11減價促銷。據蘋果香港官網最新顯示，iPhone11 3個不同容量的機款，已劃一減價800元。

iPhone11 最新售價

容量 定價（港元）
64GB 5,999 5,199
128GB 6,499 5,699
256GB 7,299 6,499

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