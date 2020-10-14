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勞工假10年增至17日太快？　郭振華：適應期愈長愈好

商業 12:23 2020/10/14

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勞工顧問委員會僱主代表郭振華在電台節目上表示，僱主在以往討論有關建議時存有憂慮，皆因勞動市場供應不足。（資料圖片）

港府早前建議，考慮將勞工假由12天增至17天。有消息更指，延長勞工假計劃將以10年時間，即平均每兩年加一天勞工假。勞工顧問委員會僱主代表郭振華在電台節目上表示，僱主在以往討論有關建議時存有憂慮，皆因勞動市場供應不足，而改變需要時間適應，適應期更愈長愈好。

郭舉例，部份公司有機會難以招聘員工，便會休息多一天。不過，他亦指，適應期不一定需時10年。

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10年時間太長 僱員冀3年內增5天勞工假
僱員方面對於10年計劃有不同看法。勞顧會僱員代表周小松表示，業界一直要求勞工假與公眾假期看齊。他指，業界願意接受如3年時間完成增加假期的方式，但倘若要10年時間實行，他認為太離譜及難以理解。

周認為，勞工假增加5天，僱主每年的工資成本加幅不足1%。他指出，目前僱員放勞工假，公司會否另請替工，故公司不應假設員工放多一天假期，便需要另請替工。

責任編輯：馬意文

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