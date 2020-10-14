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【騰訊700】傳騰訊擬增持環球音樂 整個交易涉資或逾500億元

股樓投資 12:58 2020/10/14

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騰訊（00700）於去年組成財團，向法國媒體公司Vivendi購入環球音樂（Universal Music Group）的10%股權。外媒報道指，騰訊牽頭的財團打算行使股權，增持10%環球音樂股權。騰訊今日股價曾創歷史新高570元，現價報569.5元，升2.2%，成交額達80.7億元。

【美股業績】貝萊德上季多賺逾兩成股價創新高　資產管理規模達創紀錄的7.8萬億美元  詳情請看[下一頁]

環球音樂是全球最大音樂公司，在交易當時對環球音樂的估值約為352億美元。根據購股條款，財團可以在2021年1月15日前，以相同的估值再收購最多10%的環球音樂股權，整個交易涉資或高達60億歐元（現值546億港元）。

【iPhone 12】 iPhone12勢掀換機潮 6大蘋果概念股逐個捉  詳情請看[下一頁]

報道引述消息人士指，騰訊很可能行使購股權，預料會在年底行動，但仍未有最終決定。而騰訊與Vivendi未有回應有關消息。

而騰訊音樂（美：TME）去年亦與環球音樂達成協議，可在交易完成2年內，收購環球音樂大中華業務的少數股權。

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