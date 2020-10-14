  • 26°C
香港時間 : 20201014日 (三) 12:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股業績】貝萊德上季多賺逾兩成股價創新高　資產管理規模達創紀錄的7.8萬億美元

股樓投資 11:55 2020/10/14

分享：

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）(美：BLK) 隔晚公布業績，第三季盈利增長22%至13.6億美元，勝市場預期。資金淨流入總額為1,290億美元，高於第二季的1,000億美元。

截至第三季末，貝萊德資產管理規模達到創紀錄的7.81萬億美元。在業績公布後，貝萊德股價急升3.91%，報638.96美元創新高。

另外幾間華爾街大行亦陸續公布第三季業績，摩通與花旗在疫情下業務亦有所恢復。摩通第三季利潤按年增長4%至94.4億美元，利潤較第二季增長1倍。花旗上季利潤則達32億美元，是次季的兩倍以上。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

上一篇文章

【蘋果發佈會】新推iPhone 12 MagSafe配件 磁吸式隨身充電器

下一篇文章

【荷蘭疫情】全球首宗！89歲老婦二次感染肺炎後死亡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【百佳抽獎】今日下午1時開始接受登記 有三點注意 附登記詳情及登記連結
【百佳抽獎】今日下午1時開始接受登記 有三點注意 附登記詳情及登記連結
【疫市後遺症】70、80後那些年成長必到之地 疫情重創零售 旺角開店多年品牌紛棄租
【疫市後遺症】70、80後那些年成長必到之地 疫情重創零售 旺角開店多年品牌紛棄租
【樓市熱話】兩夫妻月入8萬元　買柏傲莊三房單位是否明智？
【樓市熱話】兩夫妻月入8萬元　買柏傲莊三房單位是否明智？
【趁市旺上車】新盤柏傲莊爆旺 上車客怕未來樓價更貴 速以566萬購尚城兩房
【趁市旺上車】新盤柏傲莊爆旺 上車客怕未來樓價更貴 速以566萬購尚城兩房
【網民熱話】網民問幫長者維修公屋天花要幾錢 裝修師傅一句霸氣回覆 贏盡網友讚賞
【網民熱話】網民問幫長者維修公屋天花要幾錢 裝修師傅一句霸氣回覆 贏盡網友讚賞
【樓市熱話】同事對新界區私樓極有偏見 ：「一世都唔會住新界樓」
【樓市熱話】同事對新界區私樓極有偏見 ：「一世都唔會住新界樓」