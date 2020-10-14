【美股業績】貝萊德上季多賺逾兩成股價創新高　資產管理規模達創紀錄的7.8萬億美元

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）(美：BLK) 隔晚公布業績，第三季盈利增長22%至13.6億美元，勝市場預期。資金淨流入總額為1,290億美元，高於第二季的1,000億美元。



截至第三季末，貝萊德資產管理規模達到創紀錄的7.81萬億美元。在業績公布後，貝萊德股價急升3.91%，報638.96美元創新高。

另外幾間華爾街大行亦陸續公布第三季業績，摩通與花旗在疫情下業務亦有所恢復。摩通第三季利潤按年增長4%至94.4億美元，利潤較第二季增長1倍。花旗上季利潤則達32億美元，是次季的兩倍以上。

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