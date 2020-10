▲ 【美國大選】前白宮醫生:拜登心智及認知能力令人憂慮

美國大選11月3日舉行,選戰進入直路,總統特朗普過去多次攻擊對手拜登「痴呆」,惟曾於奧巴馬及特朗普年代任職的前白宮醫生亦助攻,指拜登沒有足夠的心智能力,處理總統職務。

前白宮醫生傑克遜(Ronny Jackson)出席特朗普競選團隊舉行的電話會議,直指拜登(Joe Biden)無法勝任總統工作(not up to the job)。他稱一直有觀察拜登競選表現,發現他經常走神,之後難以恢復狀態,對拜登的心智能力及認知能力感憂慮。

傑克遜指出拜登近期多次在公開場合失言,早前曾向支持者稱自己正競逐參議員,又無法想起猶他州參議員羅姆尼(Mitt Romey)的名字。

傑克遜稱自己不是進行醫學判斷,他從未照護過前副總統拜登,並非試圖替他作遙距診斷,但作為公民,有些東西顯而易見。他稱所選出美國的總司令,必須有認知能力地(cognitively)上任,而拜登不是。

特朗普(Donald Trump)的前副國安顧問麥克法蘭(K.T. McFarland)亦重複類似論調,她形容拜登是好人(nice man),但不是強人,而拜登的退化是人人都看得見的。她稱不能期望美國的敵人會對拜登手下留情,他們必利用這一點,謀取好處。

拜登競選辦發言人貝茨(Andrew Bates)回應事件時,未有多作解釋,僅稱建議觀看拜登首場辯論表現。

美國大選進入直路,特朗普在民調中大幅落後,雖按上屆大選經驗,民調未必準確,但特朗普選情無疑遭受重大挑戰。特朗普陣營嚴陣以待,繼續全力對拜登人身攻擊。

責任編輯:林建忠