▲ 【美國大選】前白宮醫生：拜登心智及認知能力令人憂慮

美國大選11月3日舉行，選戰進入直路，總統特朗普過去多次攻擊對手拜登「痴呆」，惟曾於奧巴馬及特朗普年代任職的前白宮醫生亦助攻，指拜登沒有足夠的心智能力，處理總統職務。

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前白宮醫生傑克遜（Ronny Jackson）出席特朗普競選團隊舉行的電話會議，直指拜登（Joe Biden）無法勝任總統工作（not up to the job）。他稱一直有觀察拜登競選表現，發現他經常走神，之後難以恢復狀態，對拜登的心智能力及認知能力感憂慮。

傑克遜指出拜登近期多次在公開場合失言，早前曾向支持者稱自己正競逐參議員，又無法想起猶他州參議員羅姆尼（Mitt Romey）的名字。

傑克遜稱自己不是進行醫學判斷，他從未照護過前副總統拜登，並非試圖替他作遙距診斷，但作為公民，有些東西顯而易見。他稱所選出美國的總司令，必須有認知能力地（cognitively）上任，而拜登不是。

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特朗普（Donald Trump）的前副國安顧問麥克法蘭（K.T. McFarland）亦重複類似論調，她形容拜登是好人（nice man），但不是強人，而拜登的退化是人人都看得見的。她稱不能期望美國的敵人會對拜登手下留情，他們必利用這一點，謀取好處。

拜登競選辦發言人貝茨（Andrew Bates）回應事件時，未有多作解釋，僅稱建議觀看拜登首場辯論表現。

美國大選進入直路，特朗普在民調中大幅落後，雖按上屆大選經驗，民調未必準確，但特朗普選情無疑遭受重大挑戰。特朗普陣營嚴陣以待，繼續全力對拜登人身攻擊。

責任編輯：林建忠