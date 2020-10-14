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【蘋果發佈會】新推iPhone 12 MagSafe配件 磁吸式隨身充電器

環球政經 12:01 2020/10/14

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除了令人矚目的iPhone 12外，發佈會亦公布全新的MagSafe無線充電配件，包括無線充電器、手機保護殻及皮革銀包等，只要放在iPhone背後，便會出現磁力相吸效果，一次過滿足用戶不同需求。

【iPhone 12】蘋果iPhone 12系列手機登場　支援5G網絡　周五起接受預訂：【下一頁

【蘋果發佈會】HomePod mini新登場！ 售價749元建智能家居：【下一頁

今次iPhone 12支援最新MagSafe 磁吸式無線充電器的功能，最高提供15W的充電速度，較以往高出2倍，同時亦支援Qi無線充電。用戶只需將MagSafe配件以磁力吸住iPhone背面，即可充電，十分方便又易用。

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MagSafe配件推出了3款，包括無線充電器、手機保護殻及皮革銀包，售價分別為299港元、369港元及449港元，在10月16日起接受預訂。

 

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責任編輯：潘曉豐

iPhone 12 無線充電 蘋果發佈會

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