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【美國疫情】大學生刻意染病獲抗體 試圖捐血漿牟利

環球社會熱點 11:18 2020/10/14

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美國有大學發聲明，指發現有學生刻意感染新冠肺炎以獲得抗體，並透過捐贈血漿以牟利。

美國的新冠肺炎疫情持續，全國各地的大學自疫情爆發以來，已有超過17.8萬宗新冠肺炎病例。但美國楊百翰大學愛達荷分校發聲明，指校方發現有學生刻意感染新冠肺炎，希望獲得新冠肺炎抗體，並透過捐贈血漿以牟利。

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楊百翰大學（Brigham Young University）愛達荷分校發聲明，表示校方得悉有學生故意感染新冠肺炎，希望可捐出血漿以獲得捐贈中心的補償，目前正進行調查。校方警告如確認作出上述行為的學生身份，會即時要求其停學，甚至開除該名學生。

學校附近設有兩個血漿捐贈中心，Biomat USA捐贈中心每次會向捐贈者作出100美元的補償，而另一間BioLife中心會向捐贈者支付200美元。

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Biomat USA母公司Grifols指出，由於難以保證抗體可在人體保留多長時間，公司要求捐贈者沒有出現新冠症狀連續14天，才可前往中心捐贈血漿。但該公司表示，人每周只可捐贈兩次血漿，也只能在短期内得到收入。

楊百翰大學愛達荷分校也表示，如學生無法應付學費、房租或雜費，校方可提供協助，勸諭學生切勿通過危害健康的行為來維持生計。

責任編輯：鄭錦玲

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