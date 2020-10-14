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【國安法】英國擬推國家安全投資法 被指針對中國

環球政治 11:01 2020/10/14

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【國安法】英國擬推國家安全投資法 被指針對中國

英國計劃推出《國家安全投資法》，賦予官員權力，限制及推翻外國在英國的投資或收購，尤其國防及重要基建等敏感技術的投資。草案被視為針對中國投資，外電引述消息指，預計在今個月底前完成起草程序，然後提交至內閣討論，最快下個月交由國會討論及審批。

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《國家安全投資法》（The National Security and Investment Bill）草案最受爭議之處，為授權內閣官員推翻一些已在英國投資或收購的項目，等同具追溯權。分析指出，英國少有法律具追溯權。

彭博社報道，英國政府早於去年底，已有意立法規管外國在當地的投資，以確保國家安全。雖然立法草案未有列明針對什麼國家，但分析多數認為與中國參與英國重要基建有關。

首相約翰遜（Boris Johnson）早前已下令，逐步禁止中國電訊設備商華為參與英國的5G建設。

另外，中國參與英國的核項目，最受英國國內關注。時任首相文翠珊於2016年叫停中國有份投資的核項目「Hinkley Point C 」。商業能源及工業策略部發言人表示，要重啟項目，需得到國會批准，但仍是政府議程中優先事項。

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責任編輯：鄧燕君

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