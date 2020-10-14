iPhone 12不再附送部分配件　蘋果：為減碳排放

▲ iPhone 12包裝盒「瘦身」，將不再附送Apple 5W USB電源轉接器與EarBuds有線耳機。（蘋果官方圖片）

iPhone 12系列昨晚正式登場，共有4款iPhone 12可供選擇。蘋果同時宣布，為iPhone 12包裝盒「瘦身」，將不再附送Apple 5W USB電源轉接器與EarBuds有線耳機。蘋果表示，這次「瘦身」估計每年可減少超過200萬公噸的碳排放量，相當於每年減少45萬輛汽車在公路駕駛。

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iPhone 12包裝盒「瘦身」後，將僅配備USB-C 對Lightning充電線及說明文件。蘋果指出，現時蘋果顧客累計共有7 億個Lightning耳機，而不少用戶已轉用AirPods等無線耳機。而全球則有多達20億個iPhone電源轉接器，而第三方品牌的電源轉接器亦多達數十億個。

事實上，蘋果早已決心推廣無線耳機。自iPhone 7起取消3.5mm耳機插孔，直接推動無線耳機市場。若用戶有意獨立購買，Apple 5W USB電源轉接器和EarBuds有線耳機的售價均為149元，意味著用戶需多付398元，才能擁有以往iPhone的基本配備。

責任編輯：楊匡然