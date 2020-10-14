【宏觀中國】將不良資產證券化　以ABS處置銀行壞帳 發行規模創新高

監管當局為防範金融風險，指示銀行全面處置不良資產。內地報道，多地相繼出台政策，明確具體「任務表」，支持金融機構加快不良資產處置。

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在政策推動下，江西銀行（01916）、九江銀行（06190）、招商銀行（03968）等多家銀行的不良資產密集掛牌轉讓，不良資產ABS發行量和規模均創了自2016年不良資產證券化試點重啟以來的最高。

所謂的ABS，即Asset-backed Securities，親歷過金融海嘯的投資者，應當聽聞過這種金融產品，主要將一些缺乏流動性的資產，重新包裝，通過在資本市場上發行證券的方式出售，再獲得融資。

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如此一來，銀行便可通過將不良資產「打包」出售，以補充銀行資本金，降低銀行體系出現系統性風險。銀保監會主席郭樹清表示，全年預計銀行業要處置3.4萬億元（人民幣，下同）的不良貸款，去年同期為2.3萬億元。

據Wind數據統計，截至周三（13日），今年銀行業共發行了25隻不良貸款ABS項目，發行金額達118.8億元，發行機構包括工行（01398）、農行（01288）、建行（00939）、交行（03328）、民生銀行（0198）及招行等。

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記者：林衛