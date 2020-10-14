【荷蘭疫情】全球首宗！89歲老婦二次感染肺炎後死亡

據荷蘭當地媒體報導，一名89歲老婦在第二次感染新冠肺炎病毒後死亡，是全球首次出現因二次感染而死亡的個案。

當地研究人員在牛津大學出版社發表的文章中指出，該名女患者本來已患有淋巴癌，在首次感染新冠肺炎病毒時，曾出現嚴重咳嗽、發燒等症狀，而檢測結果為呈陽性。其後，患者住院接受5日的治療，最終僅有一些持的疲勞，其他症狀已完全消失。

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距離首次感染的第59天後，患者再次出現咳嗽、發燒及呼吸困難等症狀，而需再次入院。當時患者的血氧飽和度90%，呼吸頻率40次／分鐘，檢測結果同樣地為呈陽性。據了解，世界衞生組織（WHO）在新冠重症診斷標準中，血氧飽和度低於93%的患者屬新冠肺炎的重症患者。

文章亦指出，該名患者在第二次感染後的6天內，並沒有任何新冠病毒的抗體，則在第4天和第6天的血清抗體檢測結果均是呈陰性反應。同時，亦發現患者分別在首次和第二次感染時的病毒基因不同，因而相信是二次感染，並在第8天時病情惡化，入院兩周後，患者不幸逝世。

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責任編輯：潘曉豐