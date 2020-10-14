  • 26°C
香港時間 : 20201014日 (三) 11:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊股價】騰訊傳有意增持環球音樂　爭股權倍增

即市財經 10:35 2020/10/14

分享：

【騰訊股價】騰訊傳有意增持環球音樂　爭股權倍增

騰訊 （00700） 去年底宣布，組財團從法國媒體公司Vivendi購入環球音樂（Universal Music Group）10%股權，外電報道，騰訊牽頭財團有意行使購股權，再額外增持環球音樂10%股權，令騰訊財團持股倍增。

環球音樂為全球最大音樂公司，騰訊財團入股估值相當於整家環球音樂估值300億歐元，據購股權條款，財團可在2021年1月15日前，以相同的企業價值額外收購環球音樂最多10%股權，令整項交易涉資或達60億歐元（現值546億港元）。

騰訊手遊《英雄聯盟：激鬥峽谷》登iPhone發布會 騰訊股價新高，詳情可見【下一頁】

外電引述消息指，騰訊很可能行使購股權，料在年底前行動，目前尚不清楚原有財團成員是否跟隨參加。騰訊和Vivendi未有對消息置評。

據早前報道，騰訊音樂（美：TME）與環球音樂當年達成協議，可在交易完成2年內，收購環球音樂大中華業務的少數股權。

相關文章：

騰訊財團完成收購環球音樂10%股權

【全球大流行】環球音樂行政總裁Lucian Grainge確診感染

騰訊音樂財團入股環球音樂最多20%　另擬買大中華環球唱片部份股權

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https：//bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！http：//bit.ly/MrShek

編輯：麥德銘

香港股票 騰訊音樂（美：TME） 騰訊控股（00700） 增持 騰訊

上一篇文章

【A股監管】 A股槓桿風險降低　控股股東高比例押股較高峰期縮逾三成　

下一篇文章

【iPhone 12】iPhone 12登場　蘋果概念股反下挫　高偉電子早段曾跌10%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone 12】4款iPhone 12售價5999至11899元 蘋果發布會後股價挫2.7%（附發布會影片）
【iPhone 12】4款iPhone 12售價5999至11899元 蘋果發布會後股價挫2.7%（附發布會影片）
【浪卡消息】天文台：三號強風信號會維持一段時間　恒指夜期暫停（附港股交易安排）
【浪卡消息】天文台：三號強風信號會維持一段時間　恒指夜期暫停（附港股交易安排）
百佳抽獎│百佳抽獎登記及中獎須知　未滿18歲、身份證無年份點算好？
百佳抽獎│百佳抽獎登記及中獎須知　未滿18歲、身份證無年份點算好？
【新股IPO】先聲藥業2096即日至下周一招股　入場費13838元
【新股IPO】先聲藥業2096即日至下周一招股　入場費13838元
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記　高峰近10萬人排隊極速消化（附詳情及連結）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記　高峰近10萬人排隊極速消化（附詳情及連結）
【iPhone稀土】向蘋果供應稀土的盛和資源　大股東原來是......
【iPhone稀土】向蘋果供應稀土的盛和資源　大股東原來是......