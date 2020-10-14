▲ 【騰訊股價】騰訊傳有意增持環球音樂 爭股權倍增

騰訊 （00700） 去年底宣布，組財團從法國媒體公司Vivendi購入環球音樂（Universal Music Group）10%股權，外電報道，騰訊牽頭財團有意行使購股權，再額外增持環球音樂10%股權，令騰訊財團持股倍增。

環球音樂為全球最大音樂公司，騰訊財團入股估值相當於整家環球音樂估值300億歐元，據購股權條款，財團可在2021年1月15日前，以相同的企業價值額外收購環球音樂最多10%股權，令整項交易涉資或達60億歐元（現值546億港元）。

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外電引述消息指，騰訊很可能行使購股權，料在年底前行動，目前尚不清楚原有財團成員是否跟隨參加。騰訊和Vivendi未有對消息置評。

據早前報道，騰訊音樂（美：TME）與環球音樂當年達成協議，可在交易完成2年內，收購環球音樂大中華業務的少數股權。

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編輯：麥德銘