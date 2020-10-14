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【舊iPhone降價】iPhone 12來了　iPhone 11、XR即減$800

科技 10:40 2020/10/14

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iPhone 12推出後，蘋果照慣例重新調整架上的產品組合，當中包括降低前代iPhone的售價，當中包括iPhone 11及iPhone XR。

全球觸目的蘋果發布會在本港凌晨時間正式揭幕，iPhone 12系列也隨即登場，4款iPhone 12定價5999港元起。而iPhone 12推出後，蘋果照慣例重新調整架上的產品組合，當中包括降低前代iPhone的售價。

【iPhone 12‧附完整機價表】iPhone 12系列最平5999　各大品牌5G手機價大比拼

【iPhone 12】蘋果發布4款iPhone 12定價5999元起　最快周五起預售　HomePod mini連接智能家居

新機iPhone 12系列推出後，iPhone 11 Pro及 iPhone 11 Pro Max都已正式在官網下架。而iPhone 11則只調整價錢，繼續在官網出售。據蘋果官網顯示，iPhone 11 64GB由原價5999港元，降至5199港元，比iPhone 12 mini還要便宜800港元；128GB則由原價6499港元，降至5699港元；256GB就由7299港元，減至6499港元，各儲存容量版本各減了800港元。

除iPhone 11外，iPhone XR同樣未有下架，64GB及128GB兩個版本的售價更大減900港元，分別由5199港元降至4299港元、及5699港元降至4799港元。

而今年4月推出的新版iPhone SE，蘋果則未有作出任何調整，依然維持原價，64GB版本售3399港元、128GB版本則售3899港元，256GB版本則4699港元。

舊款iPhone價格調整詳情：

型號 原價（港元） 調整後價格（港元） 減幅（港元）
iPhone 11 64GB $5999 $5199 $800
iPhone 11 128GB $6499 $5699 $800
iPhone 11 256GB $7299 $6499 $800
iPhone XR 64GB $5199 $4299 $900
iPhone XR 128GB $5699 $4799 $900

資料來源：蘋果官方網站

此外，傳聞蘋果早前在香港註冊「iPhone for Life」的商標，估計果迷有望年年半價換新iPhone，相關報道見【下一頁

責任編輯：曾曉汶

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