【舊iPhone降價】iPhone 12來了　iPhone 11、XR即減$800

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iPhone 12不再附送部分配件 蘋果：為減碳排放
全球觸目的蘋果發布會在本港凌晨時間正式揭幕，iPhone 12系列也隨即登場，4款iPhone 12定價5999港元起。而iPhone 12推出後，蘋果照慣例重新調整架上的產品組合，當中包括降低前代iPhone的售價。
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新機iPhone 12系列推出後，iPhone 11 Pro及 iPhone 11 Pro Max都已正式在官網下架。而iPhone 11則只調整價錢，繼續在官網出售。據蘋果官網顯示，iPhone 11 64GB由原價5999港元，降至5199港元，比iPhone 12 mini還要便宜800港元；128GB則由原價6499港元，降至5699港元；256GB就由7299港元，減至6499港元，各儲存容量版本各減了800港元。
除iPhone 11外，iPhone XR同樣未有下架，64GB及128GB兩個版本的售價更大減900港元，分別由5199港元降至4299港元、及5699港元降至4799港元。
而今年4月推出的新版iPhone SE，蘋果則未有作出任何調整，依然維持原價，64GB版本售3399港元、128GB版本則售3899港元，256GB版本則4699港元。
舊款iPhone價格調整詳情：
|型號
|原價（港元）
|調整後價格（港元）
|減幅（港元）
|iPhone 11 64GB
|$5999
|$5199
|$800
|iPhone 11 128GB
|$6499
|$5699
|$800
|iPhone 11 256GB
|$7299
|$6499
|$800
|iPhone XR 64GB
|$5199
|$4299
|$900
|iPhone XR 128GB
|$5699
|$4799
|$900
資料來源：蘋果官方網站
此外，傳聞蘋果早前在香港註冊「iPhone for Life」的商標，估計果迷有望年年半價換新iPhone，相關報道見【下一頁】
責任編輯：曾曉汶