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【iPhone 12】iPhone 12登場　蘋果概念股反下挫　高偉電子早段曾跌10%

即市財經 10:25 2020/10/14

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iPhone 12系列登場後，蘋果概念股反而走低。

蘋果公司（美：AAPL）的iPhone 12系列終於亮相，惟市場似乎認為發布會缺乏驚喜，蘋果股價周二（13日）跌2.65%，收報121.1美元。蘋果概念股周三（14日）亦全綫下挫，高偉電子 （01415） 早段一度跌10%，現跌6.6%，報5.22元。

丘鈦科技 （01478） 跌5%，報9.25元；富智康 （02038） 跌2.9%，報1元；瑞聲科技 （02018） 跌2.4%，報43.4元。舜宇 （02382） 則反升0.5%，報127.2元。

蘋果公司（美：AAPL）於最新產品發布會上公布了4款iPhone，分別為iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro及iPhone12 Pro Max，香港區售價由5999元（64 GB iPhone 12 mini）至11899元（512GB iPhone 12Pro Max）。同時，智能音箱HomePod mini及MagSafe無綫充電器亦於發有會登場，惟傳聞已久的物品追蹤器AirTags及AirPods Studio則未見蹤影。

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編輯：袁諾曦

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 香港股票 丘鈦科技（01478） 高偉電子（01415） 瑞聲科技（02018） iPhone 12

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