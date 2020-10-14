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【租樓理財】單身客大膽挫租15%　萬零蚊租市區半新盤

股樓投資 10:52 2020/10/14

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雖然樓市交投氣氛好轉，惟暑假租賃旺季已過，加上經濟前景不明朗，租金持續受壓。不少業主為免丟空單位，紛紛劈租搶客。

香港置業方文偉說，長沙灣曉悅中層G室，實用面積220平方呎，開放式間隔，月租原叫價12,300元，放租約個月半，獲外區客接洽，議價後減價1,800元，以月租10,500元租出，實用呎租約47.7元，減幅約15%。據了解，新租客為單身一族，心儀單位租金相宜，睇樓一次即拍板承租。

雖然業主減租15%，惟資料顯示，原業主於2014年11月，以約364萬購入上述單位，現享約3.5厘的租金回報。

【置業指南】租樓驚中伏　四招要做足【下一頁

【置業指南】做個精明租客　4大秘技租平樓【下一頁

據中原地產新簽租約統計，上月全港107個大型私人屋苑的實用平均呎租約34元，按月跌1.2%，重返今年三月水平。值得留意的是，自去年8月，租金開始下跌，更連跌十個月，累跌12.4%，其後於今年6月止跌回升，反映暑假租務需求強勁。不過，租賃旺季已過，租金繼續受壓。

按季方面，今年第三季租金按季升0.3%。而近兩季租金走勢橫行，第二季跌0.3%，第三季升0.3%。若以去年第三季起計，租金走勢明顯向下，至今累跌近一成水平。【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

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撰文 : 黄卓賢

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