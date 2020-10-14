【港股市況】習近平發表講話恒指半日跌66點　AMT齊創新高港交所滙豐下跌

國家主席習近平今早將出席深圳經濟特區成立40周年慶祝大會，並發表重要講話，市場密切注視。外圍方面，美股結束連續4日升勢，醫療護理用品製造商強生暫停測試旗下新冠病毒疫苗， 加上美國眾議院議長佩洛西拒絕接納總統特朗普支援經濟方案新建議，三大指數下跌。蘋果發布iPhone12後，股價下跌，收報121.1美元，跌2.65%。

另外，金管局在紐約交易時段再承接美元沽盤，向市場注入46.03億港元。香港銀行體系總結餘於周四（15日）將增加至進一步增加至3045.67億港元，總結餘回復到2016年美國聯儲局加息初期水平。

焦點股份︰多圖講解重點消息

▼ 點擊圖片放大 +2

【12:05】恒指半日收報24583點，跌66點；國指則升2點，報9880點；恒生科技指數半日升23點，報7772點，大市半日成交額912億元。

ATM盤中齊創歷史新高，騰訊(00700)半日升2.2%，午收569.5元；阿里巴巴(09988)升1.4%，午收296.2元，惟美團(03690)升幅收窄，半日僅升0.6%，午收276.8元。

港交所(00388)半日跌1.7%，報370.4元；滙豐(00005)午收30.5元，跌3%。

【12:00】恒指中午跌 66點，報24583點。ATM盤中齊創新高，滙豐跌3%，港交所偏軟。

【11:46】北京今日起至周五舉行國際風能大會暨展覽會(CWP)，風電股炒高，金風(02208)升逾兩成，最新報9.14元；龍源(00916)現升4.7%，報5.57元。

在大會上，當局發布《風能北京宣言》，提出為達到與碳中和目標實現起步銜接的目的，在「十四五」規劃，須為風電設定與中和國家戰略相適應的發展空間，保證年均新增裝機超過5,000萬千瓦；2025年後內地風電年均新增裝機不低於6,000萬千瓦；到2030年及2060年年均新增裝機至少分別達8億千瓦及30億千瓦。

【11:44】恒指再轉跌，現跌22點，報24627點。

【11:32】新世界（00017）旗下大圍站上蓋項目「柏傲莊」反應熱烈，發展商加推「柏傲莊I」2號價單，涉及211伙，新世界股價升0.5%，最新報38.8元。

【11:19】彭博報道指，為應對持續下滑的資本充足率及壞賬高企的風險，中國監管部門據悉有意放寬對大型銀行第3季「讓利」要求，即大型內銀可視乎自身經營和財務狀況決定盈利，當局不再設置具體的倒退目標。

「工中建農」四大行在習近平講話途中轉升，工行(01398)、農行(01288)升逾1%；另外建行(00939)及中行(03988)升約0.5%。

恒指現升16點，報24666點。

【11:14】國家主席習近平出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會並發表講話，港交所(00388)股價偏軟，曾跌穿370元，低見369.6元，最新報370.6元，跌1.6%。

【11:11】大和將京東(09618)目標價由308元上調至367元，維持「買入」評級，預計快速消費品、生鮮、雙11購物節將推動京東下半年收入繼續強勁增長。京東現報321元，升1.3%。

【10:52】支付寶母企、阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團據報正受中國證監部門調查，涉嫌潛在利益衝突，支付寶早前獨家分銷中國5家基金公司的螞蟻集團IPO戰略配售基金曾引起爭議，螞蟻集團的上市批准或因此延遲。阿里巴巴股價暫未見受影響，最新報296.8元，升1.6%。

【10：31】安德利果汁（02218）公布，計劃於未來12個月回購不超過10%公司已發行H股股份，該股一度升近1.5億，盤中高見15.5元，現報9.45元，升50.9%。

【10：00】蘋果發布iPhone12後，個別手機設備股見光死，瑞聲（02018）現跌1.9%，報43.6元；高偉電子（01415）跌5.3%，最新報5.29元。舜宇（02382）則微升0.4%，最新報127.1元。比亞迪電子（00285）亦升1.2%，報43.7元。

相關文章：【iPhone12】iPhone 12登場 蘋果概念股反下挫 高偉電子早段曾跌10%

【09：53】外電引述消息報道，中國財政部計劃本周發行60億美元主權債券，自2017年起一直替財政部安排發債的滙豐（00005）今年卻被排除在外，不在承銷商之列。滙豐股價再跌穿31元，最新報30.3元，跌3.6%，成交額2.4億元。另外，渣打（02888）亦跌3%，最新報36.3元。

相關文章：【滙豐股價】彭博：財政部發美元債 滙豐罕有不在承銷商之列 滙豐挫近4%再穿31元

【09:46】中國恒大（03333） 宣布配股，公司計劃配售最高約2.61億股股份，佔擴大後股本1.96%，每股配售價為16.5元，較周一（12日）收市價19.34元折讓14.68%。恒大周三（14日）甫開市即插水16%，現報16.26元。

【09：42】汽車股造好，長城汽車（02333）股價飈升，最新報12.86元，升11%，成交額3.88億元。該公司今年9月份汽車銷量11.78萬輛，按年增加約18%，按月更升32%，高於市場預期及中汽協之預測。

另外，比亞迪（01211）獲大摩升目標價，現升逾3%，報133.1元，創新高；吉利（00175）亦升3.5%，最新報17元。

相關文章：長城汽車9月銷量升18% 比亞迪升3.6%

【09：39】恒指高開後回軟，最新報24583點，跌67點。

【09：34】ATM齊創新高，騰訊（00700）破頂，最新報566點，升1.6%，盤中曾高見569.5元；其他科網股亦向好，阿里巴巴（09988）升1.5%，報296.4元，盤中高見298元；美團（03960）升1.6%，最新報279.6元，盤中高見283.6元。

相關文章：【iPhone 12】蘋果iPhone 12發布會展示騰訊手遊《英雄聯盟：激鬥峽谷》 騰訊ADR創新高

【09：20】恒生指數於競價時段報24808點，升159點，升幅0.65%

【09：16】10月期指高開121點，報24800點；11月期指高開36點，24700點。

【09：15】人民幣兌美元中間價報6.7473，較上日中間價跌177點子。

【09：00】亞太區股市今早偏軟，日韓台股市微跌。

編輯：吳敏芳