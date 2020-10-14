【港股市況】習近平今赴深圳40周年大會恒指高開低走　AMT齊破頂汽車股開動

國家主席習近平今早將出席深圳經濟特區成立40周年慶祝大會，並發表重要講話，市場密切注視。外圍方面，美股結束連續4日升勢,醫療護理用品製造商強生暫停測試旗下新冠病毒疫苗, 加上美國眾議院議長佩洛西拒絕接納總統特朗普支援經濟方案新建議,三大指數下跌。蘋果發布iPhone12後，股價下跌，收報121.1美元，跌2.65%。

【09:53】外電引述消息報道，中國財政部計劃本周發行60億美元主權債券，自2017年起一直替財政部安排發債的滙豐(00005)今年卻被排除在外，不在承銷商之列。滙豐股價再跌穿31元，最新報30.3元，跌3.6%，成交額2.4億元。

【09:42】汽車股造好，長城汽車(02333)股價飈升，最新報12.86元，升11%，成交額3.88億元。該公司今年9月份汽車銷量11.78萬輛，按年增加約18%，按月更升32%，高於市場預期及中汽協之預測。

另外，比亞迪(01211)獲大摩升目標價，現升逾3%，報133.1元，創新高；吉利(00175)亦升3.5%，最新報17元。

相關文章：長城汽車9月銷量升18% 比亞迪升3.6%

【09:39】恒指高開後回軟，最新報24583點，跌67點。

【09:34】騰訊(00700)破頂，最新報566點，升1.6%，盤中曾高見569.5元；其他科網股亦向好，阿里巴巴(09988)升1.5%，報296.4元，盤中高見298元；美團(03960)升1.6%，最新報279.6元，盤中高見283.6元。

【09:20】恒生指數於競價時段報24808點，升159點，升幅0.65%

【09:16】10月期指高開121點，報24800點；11月期指高開36點，24700點。

【09:15】人民幣兌美元中間價報6.7473，較上日中間價跌177點子。

【09:00】亞太區股市今早偏軟，日韓台股市微跌。

編輯：吳敏芳