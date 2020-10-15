【恒指夜期】阿里ADR低2%滙豐ADR跌穿30關　恒指夜期收市跌121點

美股時段再傳壞息，包括美國國務院警告金融機構，勿與中港10名受制裁人士進行交易，否則將一併被制裁，另外，路透社引述消息指，美國國務院向特朗普政府提交了一份提案，建議將螞蟻集團（前稱螞蟻金服）列入被稱為「實體清單（Entity List）」的貿易黑名單（trade blacklist）之中。港股ADR普遍下跌，阿里巴巴ADR較港低2%，京東ADR低3%，滙豐ADR更跌穿30關，折算收報29.82港元。

恒生指數昨復市後走勢反覆，全日升17點，收報24667點，成交1543億元。恒指靠穩，惟科技股走勢強勁，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） 均創新高，抵銷滙豐 （00005） 跌勢。港股收市後，騰訊總裁劉熾平披露減持，需留意資金在相關動作公布後，取態會否轉為審慎。

截至04：00 折算收報（港元） 與港收市價比較 騰訊ADR 565.76 -1.3% 阿里巴巴ADR 291.64 -2.0% 網易ADR 138.84 -2.4% 京東ADR 314.27 -3.0% 滙豐ADR 29.82 -2.2% 國壽ADR 17.94 -0.1% 中移動ADR 50.89 -0.8%

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焦點股份︰多圖講解重點消息

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【03：00】夜期收報24487點，跌121點，低水180點，成交16514張。

【02：57】國國務院向特朗普政府提交了一份提案，建議將螞蟻集團（前稱螞蟻金服）列入被稱為「實體清單（Entity List）」的貿易黑名單（trade blacklist）之中，阿里巴巴ADR較港跌1.4%。

【00：30】滙豐倫敦股價折算收報29.95港元，較港收市價低1.8%。

【00：00】歐股靠穩，德國升0.1%，英法跌0.6%或0.1%。

【23：35】滙豐外圍續弱，ADR折算報30港元，較港收市價低0.5元。

【23：19】恒指夜期報24604點，跌4點，低水63點。

【23：00】華大基因上季純利飆升12至14倍 新冠病毒檢測需求激增

【22：54】美股倒跌後又再倒升，恒指夜期則報24612點，升4點，低水55點。

【22：33】美股三大指數齊倒跌，恒指夜期亦連帶受累，報24580點，跌28點，低水87點。

【22：25】恒大配股急挫前 大劉劉鑾雄御用券商停買貨

【22：00】贛鋒鋰業發盈喜 第三季純利料最少升4.2倍

【21：30】美股開市反彈，道指微彈約11點、納指升19點或0.2%；恒指夜期報24609點，彈1點，低水58點。

【20：43】恒指夜期倒升2點，報24610點，低水57點。

【20：15】阿里巴巴國際站交易總額創歷史新高

【20：07】美股三大指數期貨盤前反覆，恒指夜期報24595點，跌13點，低水72點。

【19：56】傳恒大最大戰投山東高速企硬 尋求到期回購34億美元

【19：22】恒指夜期報24565點，跌43點，低水102點。

【18：48】恒指夜期轉跌，最新跌53點報24555點，較恒指現價低水112點。騰訊總裁劉熾平披露，上周四、周五減持共50萬股，套現2.68億元，為年內第五度減持。

【騰訊股價】騰訊總裁劉熾平再減持50萬股 套現2.7億元

【16：10】恒指全日收報24667點，升17點；國指全日收報9920點，升42點或0.43%， 大市成交額1543億元。科技股造好，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 齊創新高，恒生科技指數升70點或0.92%，收點7819點。

騰訊全日升2.9%，收573.5元；阿里巴巴全日收報297.6，升1.9%；美團 （03690） 盤中高見283.6元，後升幅收窄，全日收278.4元，升1.16%。

恒大 （03333） 折讓15%配股籌近50億元，全日收報16.06元，跌17%。比亞迪 （01211） 再創新高，全日升4.3%，收134.5元，以全日最高位收市。

【16：00】恒指U盤前跌7點，報24642點，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、比亞迪 （01211） 創新高，恒大 （03333） 配股跌逾16%。

【15：50】紐約期油再跌40美元，油股偏軟，中石油 （00857） 跌2.6%、中石化 （00386） 、中海油 （00883） 分別2.2%及3%。

【14：48】嘉里物流 （00636） 股價飈高，現升5.8%，報16.06元。大和發布表報告指出，嘉里物流作為全球最大冷凍物流商之一，同時有豐富運送藥物產品經驗，一旦本港政府推出疫苗計劃，料受惠新冠疾苗運送。

【14：30】李氏大藥廠 （00950） 公布，旗下聯營公司獲投資者認購，涉及金額達到1.45億美元，認購公司B系列股份。交易完成後，李氏大藥廠於聯營持股由48.5%降至34.1%，維持聯營單一最大股東地位。

李氏大藥廠今日股價一度升近15%至5.96元，最新報5.78元，升11%。

【14：15】再傳華為擬拆售榮耀手機部分股權，路透社最新報道，華為擬拆售榮耀股權，並與部分潛在買家商議，但目前未確認最終出售業務範圍。

報道指，榮耀主要分銷商神州數碼（深：000034）正與華為商議，其他潛在買家包括TCL、小米 （01810） 。小米股價轉跌，最新報22.6元，跌0.4%。TCL電子 （01070） 現跌1.6%，報6.07元。

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【13：27】晶片股偏軟，中芯 （00981） 最新報19.84元，跌3.7%；華虹半導體 （01347） 現挫5.9%，報29.4元。

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【13：20】港股午後續軟，國家主席習近平在深圳特區40周年慶祝大會上表示，深圳是大灣區建設的重要引擎，要積極深入推進粵港澳大灣區建設。恒指最新報24575點，跌75點。

【12：05】恒指半日收報24583點，跌66點；國指則升2點，報9880點；恒生科技指數半日升23點，報7772點，大市半日成交額912億元。

ATM盤中齊創歷史新高，騰訊 （00700） 半日升2.2%，午收569.5元；阿里巴巴 （09988） 升1.4%，午收296.2元，惟美團 （03690） 升幅收窄，半日僅升0.6%，午收276.8元。

港交所 （00388） 半日跌1.7%，報370.4元；滙豐 （00005） 午收30.5元，跌3%。

【12：00】恒指中午跌 66點，報24583點。ATM盤中齊創新高，滙豐跌3%，港交所偏軟。

【11：46】北京今日起至周五舉行國際風能大會暨展覽會（CWP），風電股炒高，金風 （02208） 升逾兩成，最新報9.14元；龍源 （00916） 現升4.7%，報5.57元。

在大會上，當局發布《風能北京宣言》，提出為達到與碳中和目標實現起步銜接的目的，在「十四五」規劃，須為風電設定與中和國家戰略相適應的發展空間，保證年均新增裝機超過5,000萬千瓦；2025年後內地風電年均新增裝機不低於6,000萬千瓦；到2030年及2060年年均新增裝機至少分別達8億千瓦及30億千瓦。

【11：44】恒指再轉跌，現跌22點，報24627點。

【11：32】新世界 （00017） 旗下大圍站上蓋項目「柏傲莊」反應熱烈，發展商加推「柏傲莊I」2號價單，涉及211伙，新世界股價升0.5%，最新報38.8元。

【11：19】彭博報道指，為應對持續下滑的資本充足率及壞賬高企的風險，中國監管部門據悉有意放寬對大型銀行第3季「讓利」要求，即大型內銀可視乎自身經營和財務狀況決定盈利，當局不再設置具體的倒退目標。

「工中建農」四大行在習近平講話途中轉升，工行 （01398） 、農行 （01288） 升逾1%；另外建行 （00939） 及中行 （03988） 升約0.5%。

恒指現升16點，報24666點。

【11：14】國家主席習近平出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會並發表講話，港交所 （00388） 股價偏軟，曾跌穿370元，低見369.6元，最新報370.6元，跌1.6%。

【11：11】大和將京東 （09618） 目標價由308元上調至367元，維持「買入」評級，預計快速消費品、生鮮、雙11購物節將推動京東下半年收入繼續強勁增長。京東現報321元，升1.3%。

【10：52】支付寶母企、阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團據報正受中國證監部門調查，涉嫌潛在利益衝突，支付寶早前獨家分銷中國5家基金公司的螞蟻集團IPO戰略配售基金曾引起爭議，螞蟻集團的上市批准或因此延遲。阿里巴巴股價暫未見受影響，最新報296.8元，升1.6%。

【10：31】安德利果汁 （02218） 公布，計劃於未來12個月回購不超過10%公司已發行H股股份，該股一度升近1.5億，盤中高見15.5元，現報9.45元，升50.9%。

【10：00】蘋果發布iPhone12後，個別手機設備股見光死，瑞聲 （02018） 現跌1.9%，報43.6元；高偉電子 （01415） 跌5.3%，最新報5.29元。舜宇 （02382） 則微升0.4%，最新報127.1元。比亞迪電子 （00285） 亦升1.2%，報43.7元。

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【09：53】外電引述消息報道，中國財政部計劃本周發行60億美元主權債券，自2017年起一直替財政部安排發債的滙豐 （00005） 今年卻被排除在外，不在承銷商之列。滙豐股價再跌穿31元，最新報30.3元，跌3.6%，成交額2.4億元。另外，渣打 （02888） 亦跌3%，最新報36.3元。

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【09：46】中國恒大 （03333） 宣布配股，公司計劃配售最高約2.61億股股份，佔擴大後股本1.96%，每股配售價為16.5元，較周一（12日）收市價19.34元折讓14.68%。恒大周三（14日）甫開市即插水16%，現報16.26元。

【09：42】汽車股造好，長城汽車 （02333） 股價飈升，最新報12.86元，升11%，成交額3.88億元。該公司今年9月份汽車銷量11.78萬輛，按年增加約18%，按月更升32%，高於市場預期及中汽協之預測。

另外，比亞迪 （01211） 獲大摩升目標價，現升逾3%，報133.1元，創新高；吉利 （00175） 亦升3.5%，最新報17元。

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【09：39】恒指高開後回軟，最新報24583點，跌67點。

【09：34】ATM齊創新高，騰訊 （00700） 破頂，最新報566點，升1.6%，盤中曾高見569.5元；其他科網股亦向好，阿里巴巴 （09988） 升1.5%，報296.4元，盤中高見298元；美團 （03960） 升1.6%，最新報279.6元，盤中高見283.6元。

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【09：20】恒生指數於競價時段報24808點，升159點，升幅0.65%

【09：16】10月期指高開121點，報24800點；11月期指高開36點，24700點。

【09：15】人民幣兌美元中間價報6.7473，較上日中間價跌177點子。

【09：00】亞太區股市今早偏軟，日韓台股市微跌。

編輯：吳敏芳