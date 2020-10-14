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【蘋果發佈會】HomePod mini新登場！ 售價749元建智能家居

環球政經 09:52 2020/10/14

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蘋果發佈會在香港時間14號凌晨1時開始，但首個新品並非iPhone 12，而是HomePod系列帶來HomePod mini。體積比HomePod更加細，並以84.3mm高的球形設計，全身以布料包覆，頂部亦加入呼吸燈。

HomePod mini採用Apple S5晶片，讓Siri不但迅速回應用戶的指定，而且能識別不同用戶的聲音，以作個人化的回應，讓iOS用戶可在同一家居內設多部HomePod mini，提供立體聲、多房同步等音效，並可控制HomeKit智能家居設備。

    點擊圖片放大
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此外，HomePod mini之間可互相連結，或轉換成雙聲道輸出，並可放置家居的不同的地方，利用「Intercom」的通訊功能，不但可從個人裝置上向所有HomePod mini傳送語音，而且可在屋內進行廣播，其他人亦可直接以語音進行回覆。

今次推出兩款太空灰及白色供用戶選擇，售價99美元（約749港元），香港屬第一輪開賣地區，11月6日接受訂購，並在11月16日正式出貨。

 

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責任編輯：潘曉豐

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