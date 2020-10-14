美股三大指數齊跌　美滙上升油價反彈

▲ 美股受壓三大指數齊跌 美滙上升油價反彈

美股結束連續4日升勢,醫療護理用品製造商強生, 暫停測試旗下新冠病毒疫苗, 加上美國眾議院議長佩洛西拒絕接納總統特朗普提出總額1.8萬億美元的支援經濟方案新建議, 令投資者終意識到11月美國總統大選前, 不太可能出台新的刺激經濟方案。

美股受壓，三大指數齊跌

道瓊斯工業平均指數收報28679點, 跌0.55%；納斯達克指數收報11863點, 跌0.1%；標準普爾500指數收報3511點, 跌0.63%。

港股ADR個別發展

港股ADR 個別發展，騰訊(00700)ADR創新高，螞蟻上市步伐受注目，阿里巴巴(09988)美股仍升0.8%，滙豐(00005)ADR折算收報30.63港元，較港收市價低2.7%。

油價上升

國際油價上升, 中國強勁貿易數據, 蓋過石油供應回升影響。紐約及布蘭特期油結束兩連跌, 收市升近2%。紐約11月期油重上每桶40美元; 收報每桶40.2美元, 升77美仙或1.95%；倫敦12月布蘭特期油收報每桶42.45美元, 升73美仙或1.75%。

金價下跌

美匯指數上升, 金價下跌。交投最活躍的紐約12月期金, 結束三連升; 收報每安士1894.6美元, 跌34.3美元, 跌1.78%。紐約現貨金報每安士1890.01美元, 跌1.7%。

美滙上升

美元滙價上升，市場憂慮情緒上升帶動美元避險需求。美滙指數最新報93.53。歐元兌美元回落至1.174，美元兌日圓在105.5左右。英鎊兌美元跌至1.294水平。

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編輯：吳敏芳