  • 25°C
香港時間 : 20201014日 (三) 09:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美股三大指數齊跌　美滙上升油價反彈

即市財經 08:40 2020/10/14

分享：

美股受壓三大指數齊跌　美滙上升油價反彈

美股結束連續4日升勢,醫療護理用品製造商強生, 暫停測試旗下新冠病毒疫苗, 加上美國眾議院議長佩洛西拒絕接納總統特朗普提出總額1.8萬億美元的支援經濟方案新建議, 令投資者終意識到11月美國總統大選前, 不太可能出台新的刺激經濟方案。

美股受壓，三大指數齊跌

道瓊斯工業平均指數收報28679點, 跌0.55%；納斯達克指數收報11863點, 跌0.1%；標準普爾500指數收報3511點, 跌0.63%。

港股ADR個別發展

港股ADR 個別發展，騰訊(00700)ADR創新高，螞蟻上市步伐受注目，阿里巴巴(09988)美股仍升0.8%，滙豐(00005)ADR折算收報30.63港元，較港收市價低2.7%。

油價上升

國際油價上升, 中國強勁貿易數據, 蓋過石油供應回升影響。紐約及布蘭特期油結束兩連跌, 收市升近2%。紐約11月期油重上每桶40美元; 收報每桶40.2美元, 升77美仙或1.95%；倫敦12月布蘭特期油收報每桶42.45美元, 升73美仙或1.75%。

金價下跌

美匯指數上升, 金價下跌。交投最活躍的紐約12月期金, 結束三連升; 收報每安士1894.6美元, 跌34.3美元, 跌1.78%。紐約現貨金報每安士1890.01美元, 跌1.7%。

美滙上升

美元滙價上升，市場憂慮情緒上升帶動美元避險需求。美滙指數最新報93.53。歐元兌美元回落至1.174，美元兌日圓在105.5左右。英鎊兌美元跌至1.294水平。

【整合、轉移MPF有著數？立即申請賺基金單位回贈】

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

編輯：吳敏芳

經濟 美股 ADR 特朗普 布蘭特期油 滙豐控股（00005） 道瓊斯工業平均指數 美滙指數 標準普爾500指數 美滙

上一篇文章

【恒大債務】恒大折讓15%配股籌43億元　集資規模縮水（第三版）

下一篇文章

【港滙強方】金管局今晨注資46.03億港元　總結餘升越3000億　一文看清金管局年內接美元紀錄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】先聲藥業2096即日至下周一招股　入場費13838元
【新股IPO】先聲藥業2096即日至下周一招股　入場費13838元
百佳抽獎│百佳抽獎登記及中獎須知　未滿18歲、身份證無年份點算好？
百佳抽獎│百佳抽獎登記及中獎須知　未滿18歲、身份證無年份點算好？
【iPhone稀土】向蘋果供應稀土的盛和資源　大股東原來是......
【iPhone稀土】向蘋果供應稀土的盛和資源　大股東原來是......
【浪卡消息】天文台：三號強風信號會維持一段時間　恒指夜期暫停（附港股交易安排）
【浪卡消息】天文台：三號強風信號會維持一段時間　恒指夜期暫停（附港股交易安排）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記　高峰近10萬人排隊極速消化（附詳情及連結）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記　高峰近10萬人排隊極速消化（附詳情及連結）
【iPhone 12】4款iPhone 12售價5999至11899元 蘋果發布會後股價挫2.7%（附發布會影片）
【iPhone 12】4款iPhone 12售價5999至11899元 蘋果發布會後股價挫2.7%（附發布會影片）