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【iPhone 12】蘋果iPhone 12系列手機登場　支援5G網絡　周五起接受預訂

環球政經 08:54 2020/10/14

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蘋果於本港時間周三（14日）1時舉行的新品發布會，推出 了4款iPhone 12系列手機，包括 iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max，均支援5G網絡，此外還有HomePod Mini等新產品及服務推出。本港用家最快可於周五（16日）起，預訂iPhone 12及iPhone 12 Pro。

售價方面，iPhone 12售799美元（香港售6799港元）起，iPhone 12 mini由699美元（香港售5,999港元）起，iPhone 12 Pro以999美元（香港售8,499港元）起，Pro Max則為1,099美元（香港售9,399港元）起。

新系列手機將搭載 A14 仿生晶片，機面則採用陶瓷晶體護面，堅硬程度是以往四倍。另外，新機還採用了MagSafe無綫磁充功能，並將提供多款磁吸附件。值得用家留意的是，為了減低碳排放，iPhone 12將不會附送火牛及耳機，但會隨機附送USB-C 至Lightning 連接綫。

更多手機價格、顏色細節見下圖：

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編輯：李勝男

 

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