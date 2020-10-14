【iPhone 12】蘋果iPhone 12系列手機登場　支援5G網絡　周五起接受預訂

蘋果於本港時間周三（14日）1時舉行的新品發布會，推出 了4款iPhone 12系列手機，包括 iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max，均支援5G網絡，此外還有HomePod Mini等新產品及服務推出。本港用家最快可於周五（16日）起，預訂iPhone 12及iPhone 12 Pro。

售價方面，iPhone 12售799美元（香港售6799港元）起，iPhone 12 mini由699美元（香港售5,999港元）起，iPhone 12 Pro以999美元（香港售8,499港元）起，Pro Max則為1,099美元（香港售9,399港元）起。

新系列手機將搭載 A14 仿生晶片，機面則採用陶瓷晶體護面，堅硬程度是以往四倍。另外，新機還採用了MagSafe無綫磁充功能，並將提供多款磁吸附件。值得用家留意的是，為了減低碳排放，iPhone 12將不會附送火牛及耳機，但會隨機附送USB-C 至Lightning 連接綫。

更多手機價格、顏色細節見下圖：

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編輯：李勝男