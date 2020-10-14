【開市9點半】蘋果發布會騰訊ADR反而創新高　滙豐ADR跌近3%失31關

（1）蘋果發布會一如預期推出5G版iPhone手機，蘋果股價即現獲利回吐，但並不是代表iPhone遭到看淡，只是在無驚喜之下先行獲利；下一步是看市場反應，投資界一般預期蘋果推出5G版iPhone手機，可帶動換機潮，利好手機股產業鏈。不過，最大亮點竟然是騰訊 （00700） ，蘋果發布會展示騰訊旗下遊戲，騰訊ADR即向好，外圍股價率先創新高，騰訊創新高，可抵銷部份滙豐 （00005） 弱勢。

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【iPhone 12】4款iPhone 12售價5999至11899元 蘋果發布會後股價挫2.7%（附發布會影片）

【iPhone 12】蘋果iPhone 12發布會展示騰訊手遊《英雄聯盟：激鬥峽谷》 騰訊ADR創新高

（2）每逢到周四新股上市聆訊的時期，市場都關注螞蟻幾時過關，雖然繼續有各樣的消息傳出，但與上市步伐的確是兩回事，各界繼續預留資金抽等抽螞蟻。

【螞蟻IPO】螞蟻集團傳受中證監調查上市或延遲 螞蟻：沒有預設時間表（第二版）

（3）彭博指國家財政部發債，有別以往，滙豐竟然無份承銷，由於內地保險商平保 （02318） 在滙豐27.5元低位增持，預期股價稍弱，不過有大股東在力撑。

【滙豐股價】彭博：財政部本周發行60億美元債 滙豐罕有不在承銷商之列 滙豐ADR跌2.6%

（4）美資大行高盛預期中芯 （00981） 收入受華為訂單消息拖累，不過，買中芯已不只是看基本因素，中芯市盈率51.8倍，台積電市盈率25.8倍，中芯估值貴，但仍不乏捧場客。

【晶片股】高盛：中芯今季華為訂單收入歸零 看好中芯華虹台積電哪一潛在升幅最高？

（5）美股指數走勢就像是賭紓困措施何時推出，適合期指炒家，不過，民主及共和兩黨都未有共識，選舉臨近，兩黨博弈持續，從基本因素揀股的，則可留意低位執平股。

麥康奈爾：下周提交國會新紓困方案 規模約5千億美元

【美股焦點】景順：10月五大關鍵事件 大選前或通過財政刺激方案

（6）恒大的股價起起伏伏，要留意恒大未來的資金需要，由於目前發債難度增，銀行又被指收緊信貸，餘下的集資途徑就是配股，據銷售文件，配股價最低為16.5元，較現價低15%，但仍高於9月底的13元低位，股價壓力仍大，要看看市場承接力，例如許家印朋友圈。

【恒大債務】恒大下周提早贖回百億外債 現配股最多集百億（第三版）

（7）打風未有打亂部署，先聲藥業 （02096） 孖展仍錄119億元，近期最旺，不過昨日風假究竟算不算招股首日？

【新股IPO】先聲藥業2096招股加時 首日孖展錄119億超購32倍（不斷更新）

（8）SPAC本質上是空白公司，其目的是合併或收購一家私人公司並將其上市，美國今年來已有128宗，超過2018及2019年總和

【SPAC】軟銀願景基金據報擬設空白支票收購公司

（9）英國的就業情況，限制了現時疫情惡化下，可採取的方法，並間接影響滙豐派息時間。

【失業大軍】英國失業率升至4.5% 超過152萬人失業

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

記者：譚志偉