【iPhone 12‧附完整機價表】iPhone 12系列最平5999　各大品牌5G手機價大比拼

▲ 蘋果終於推出5G iPhone手機，有意選購5G手機的用戶，以及正觀望是否趁推出新機轉會蘋果的Android用戶，不妨留意今次iPhone 12的定價資訊。

蘋果終於推出5G iPhone手機，但各大品牌最先已於去年推出旗艦5G機款，至今年中以來更陸續推出中價檔次的5G手機。蘋果將全部新機款都加上5G，相信這功能已是大勢所趨。有意選購5G手機的用戶，以及正觀望是否趁推出新機轉會蘋果的Android用戶，不妨留意今次iPhone 12的定價資訊。

iPhone 12定價表

iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max 處理器 A14 Bionic 屏幕 5.4 吋 超級 Retina XDR 6.1 吋 超級 Retina XDR 6.7 吋 超級 Retina XDR 顏色 黑、白、紅、藍、綠 金、銀、石墨黑、太平洋藍 容量 64GB、128GB、256GB 128GB、256GB、512GB 售價 $5999、$6499、$7299 $6799、$7299、$8099 $8499、$9299、$10999 $9399、$10199、$11899 鏡頭 12MP 雙主鏡頭（廣角＋超廣角）；12MP 前鏡頭 12MP 三鏡頭（廣角＋超廣角＋長焦） + LiDAR；12MP 前鏡頭 發售日期 11月6日開放預購, 11月13日正式上市 10月16日開放預購，10月23日正式上市 10月16日開放預購，10月23日正式上市 11月6日開放預購, 11月13日正式上市

由定價資料所見，iPhone 12的價位由最低5999至11899元，涵蓋價格幅度由中檔起至頂級配置，範圍已非常廣闊。同為5G手機，市場固然有更加實惠的Android 5G手機，低至3,000元水平以下都可有交易，惟這類機款的整體配置上自然有所取捨。如果以與5999相若的價位水平為基準，消費者可選擇三星Galaxy S20 FE、Google Pixel 5等。

傳聞蘋果早前在香港註冊「iPhone for Life」的商標，估計果迷有望年年半價換新iPhone，相關報道見下一頁

各款5G手機規格一覽

Nokia 8.3 5G 三星Galaxy S20 FE 5G Sony Xperia 5 II Google Pixel 5（註：不在香港上市） Motorola Razr 5G 處理器 高通Snapdragon 765G 高通Snapdragon 865 高通Snapdragon 765G 屏幕 6.81 吋 FHD+ 解像度LCD 屏幕

更新率120Hz 6.5 吋FHD＋ SuperAMOLED屏幕

更新率120Hz 6.1 吋的FHD+ OLED屏幕

更新率120Hz 6 吋FHD+ OLED 屏幕 內部屏幕為6.2 吋 21:9 OLED屏幕 顏色 極夜藍 藍、綠、紫、白、紅 藍、玫瑰木、黑 黑、綠 石墨黑 容量 8GB RAM + 128GB ROM 8GB RAM+128GB ROM 8GB RAM ＋256GB UFS 8GB RAM＋128GB ROM 8GB RAM＋ 256GB ROM 售價 $4,398 $4,998 $6,999 $5,418（699美元） $12,990 鏡頭 蔡司四鏡頭：64MP、12MP超廣角鏡頭、2MP景深感光、2MP感光加微距鏡頭

前置鏡頭：24MP 三主鏡頭：12MP超廣角鏡頭及廣角鏡頭、8MP遠攝鏡

前置鏡頭：32MP 三主鏡頭：各12MP

前置鏡頭：8MP 雙主鏡頭：各12MP

前置鏡頭：8MP 主鏡頭：48MP

前置鏡頭：20MP

雖然各iPhone 12機款的市場反應仍然是未知數，不過據發布會舉行前天風證券分析師郭明錤的估計，售價較低的iPhone 12 mini無法滿足普遍用家對於大屏幕的需求，iPhone 12 Pro及Pro Max就因為規格較高而售價較貴，因此推測iPhone 12擁最高出貨比重，佔比約為40至45%，將近總出貨的一半。

iPhone 12發布會另有主打智能家居連接的HomePod mini，可參見下一頁

責任編輯：周俊霖、張寶燕