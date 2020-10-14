【iPhone 12‧附完整機價表】iPhone 12系列最平5999　各大品牌5G手機價大比拼

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【iPhone 12系列分段上市】iPhone 12 mini 最平5,999元 與iPhone 12 Pro Max 下月6日開放預訂
蘋果終於推出5G iPhone手機，但各大品牌最先已於去年推出旗艦5G機款，至今年中以來更陸續推出中價檔次的5G手機。蘋果將全部新機款都加上5G，相信這功能已是大勢所趨。有意選購5G手機的用戶，以及正觀望是否趁推出新機轉會蘋果的Android用戶，不妨留意今次iPhone 12的定價資訊。
iPhone 12定價表
|iPhone 12 mini
|iPhone 12
|iPhone 12 Pro
|iPhone 12 Pro Max
|處理器
|A14 Bionic
|屏幕
|5.4 吋 超級 Retina XDR
|6.1 吋 超級 Retina XDR
|6.7 吋 超級 Retina XDR
|顏色
|黑、白、紅、藍、綠
|金、銀、石墨黑、太平洋藍
|容量
|64GB、128GB、256GB
|128GB、256GB、512GB
|售價
|$5999、$6499、$7299
|$6799、$7299、$8099
|$8499、$9299、$10999
|$9399、$10199、$11899
|鏡頭
|12MP 雙主鏡頭（廣角＋超廣角）；12MP 前鏡頭
|12MP 三鏡頭（廣角＋超廣角＋長焦） + LiDAR；12MP 前鏡頭
|發售日期
|11月6日開放預購, 11月13日正式上市
|10月16日開放預購，10月23日正式上市
|10月16日開放預購，10月23日正式上市
|11月6日開放預購, 11月13日正式上市
由定價資料所見，iPhone 12的價位由最低5999至11899元，涵蓋價格幅度由中檔起至頂級配置，範圍已非常廣闊。同為5G手機，市場固然有更加實惠的Android 5G手機，低至3,000元水平以下都可有交易，惟這類機款的整體配置上自然有所取捨。如果以與5999相若的價位水平為基準，消費者可選擇三星Galaxy S20 FE、Google Pixel 5等。
傳聞蘋果早前在香港註冊「iPhone for Life」的商標，估計果迷有望年年半價換新iPhone，相關報道見下一頁
各款5G手機規格一覽
|Nokia 8.3 5G
|三星Galaxy S20 FE 5G
|Sony Xperia 5 II
|Google Pixel 5（註：不在香港上市）
|Motorola Razr 5G
|處理器
|高通Snapdragon 765G
|高通Snapdragon 865
|高通Snapdragon 765G
|屏幕
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|6 吋FHD+ OLED 屏幕
|內部屏幕為6.2 吋 21:9 OLED屏幕
|顏色
|極夜藍
|藍、綠、紫、白、紅
|藍、玫瑰木、黑
|黑、綠
|石墨黑
|容量
|8GB RAM + 128GB ROM
|8GB RAM+128GB ROM
|8GB RAM ＋256GB UFS
|8GB RAM＋128GB ROM
|8GB RAM＋ 256GB ROM
|售價
|$4,398
|$4,998
|$6,999
|$5,418（699美元）
|$12,990
|鏡頭
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雖然各iPhone 12機款的市場反應仍然是未知數，不過據發布會舉行前天風證券分析師郭明錤的估計，售價較低的iPhone 12 mini無法滿足普遍用家對於大屏幕的需求，iPhone 12 Pro及Pro Max就因為規格較高而售價較貴，因此推測iPhone 12擁最高出貨比重，佔比約為40至45%，將近總出貨的一半。
iPhone 12發布會另有主打智能家居連接的HomePod mini，可參見下一頁
責任編輯：周俊霖、張寶燕