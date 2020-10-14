【美股收市】蘋果急回吐2.7% 道指挫157點  納指微跌

蘋果（美：AAPL）在周二發布會後股價明顯回吐，強生（Johnson & Johnson，美：JNJ）疫苗測試叫停，加上市場擔心美國11月大選前難達成新的刺激方案，美股周二受壓。

道指收報28679點，跌157點或0.55%；標指收報3511點，跌22點或0.63%；納指收報11863點，跌12點或0.1%。

蘋果公布推出支援5G的iPhone 12系列，售價由699美元(香港售5999港元)起 ; 不過，股價回吐2.65%，收報121.1美元。

強生上季業績和全年盈利預測均勝預測，惟因疫苗臨床測試者出現不明症狀，須叫停測試，拖累股價挫2.3%。

金融股進入業績期，摩根大通第三季每股賺2.92美元，遠勝預期，股價仍跌1.63%。花旗上季純利倒退34%，但好過預期，股價挫4.86%。全球最大基金公司貝萊德第三季盈利增長27%勝預期，股價收市漲3.85%。

美國新一輪刺激措施推出無期，共和黨籍參議院多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)周二承認，國會在11月3日大選前，通過大規模新抗疫紓困計劃的努力已失敗，參議院轉而尋求在本月底前，就有限度的刺激法案進行投票。

美匯指數回升至93.52，期金收跌1.8% ， 跌至1900美元下方，錄得四個交易日來首次下跌。

經濟數據方面，美國9月消費物價指數(CPI)連續4個月向上，按月升0.2%符預期，但升幅較前3月趨緩；按年升1.4%，較8月按年升幅擴大。

國際貨幣基金組織(IMF)發表《全球經濟前瞻》，把今年全球經濟收縮的預測幅度，由6月時的5.2%降至4.4%，同時上調明年增長預測0.2個百分點，至5.4%。預測美國今年經濟收縮幅度，由原先估計的8%幾乎減半至4.3%，明年預測增長則下調1.4個百分點，至3.1%；歐羅區今年預測倒退幅度放緩至8.3%。

IMF預期中國是今年唯一有增長的主要經濟體，今年和明年料分別增1.9%和8.2%。

中國原油進口量猛增，推動原油價格反彈。紐約期油漲近2%，收報40.20美元。倫敦布蘭特期油升近1.8%，收報42.45美元。

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責任編輯：柯志宏