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【iPhone 12系列分段上市】iPhone 12 mini 最平5,999元　與iPhone 12 Pro Max 下月6日開放預訂　

科技 04:49 2020/10/14

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最平價的 iPhone 12 mini 售5,999元起，iPhone 12 Pro Max則售9,399港元起，將於在 11 月 6 日 開始接受預訂。

蘋果最新登場的新iPhone 12系列，兩機款包括iPhone 12 mini、 iPhone 12 Pro Max會在 11 月 6 日 開始接受預訂，13 日正式推出。最平價的 iPhone 12 mini 售5,999元起，iPhone 12 Pro Max則售9,399港元起。

iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max分別為5.4吋與6.7吋屏幕，相機則分別採用雙主鏡（廣角、超廣角）及三主鏡（廣角、超廣角、長焦距）設計，也可用到夜間模式。iPhone 12 Pro Max還另外加入了光學雷達（LiDAR）助提升拍攝夜間模式照片表現，以及可達5 倍光學變焦，為整個iPhone 12系列中相機表現中最高。官方數據更顯示iPhone 12 Pro Max的夜攝能力較以前提高了87%。

最平價機款iPhone 12 mini與iPhone 12性能相若，兩者均有白、黑、藍、綠、紅共5色，用上航天工業級鋁金屬機殼。值得一提的是，雖然iPhone 12 mini的屏幕尺吋最小，但是解像度就是４機最高，像素密度達476ppi；iPhone 12 Pro Max則為458 ppi。

    點擊圖片放大

另外兩款搶閘在本周五（16）開放預訂的iPhone 12及iPhone 12 Pro規格詳情，可參見下一頁

而iPhone 12 Pro Max就與iPhone 12 Pro同樣設有石墨、銀、金、太平洋藍４色，以及用上醫療級不鏽鋼機殼。在拍片方面，iPhone 12 Pro Max為4機之中表現較強，可以達到2.5 倍光學變焦放大、2 倍光學變焦縮小，及多達 7 倍數碼變焦；iPhone 12 Pro則做到2 倍光學變焦縮小及多達 3 倍數碼變焦。

新iPhone 12系列全部均支援5G網絡，並優化了iOS系統框架配合，在iPhone無須使用5G網絡時，就可透過智能數據模式「Smart Data Mode」自動啟動使用LTE。並採用最新的A14 Bionic處理器（6核CPU＋4核GPU），支援MagSafe磁吸機背。屏幕則用了Super Retina XDR屏幕，加上Ceramic Sheild超瓷晶面板，屏幕耐跌撞能力較以往提高4倍。

iPhone 12發布會另有主打智能家居連接的HomePod mini，可參見下一頁

責任編輯：張寶燕

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