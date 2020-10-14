【iPhone 12發布會】HomePod mini主打智能家居連接　定價749港元

▲ 蘋果HomePod Mini定價749港元（圖片來源）

蘋果兩年前推出新產品HomePod家用智慧揚聲器，產品系列終於有新動向。最新推出的 HomePod mini，除了音樂體驗外，特別強調與智能助能Siri的連結，以及智能家居體驗。HomePod mini定價749港元，設白色及太空灰兩色，香港屬全球第一波市場，11 月 6 日 晚上 8 時開始訂購，11 月 16 日該星期開始發售。

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包括Amazon與Google，不少科技廠牌很早已推出小型的家用智慧揚聲器。蘋果亦終於推出其產品HomePod mini挑戰市場。HomePod mini身高僅 84.3 毫米，頂部的觸控表面讓使用者可以播放、暫停、跳播歌曲、調校音量，或與 Siri 對話。

▲ HomePod Mini頂部的觸控表面

HomePod mini備有Apple S5 晶片，配合先進軟件，能分析音樂中獨特特質，並應用複雜調音模型得出最適合的音量、調整動態範圍，以及實時調控驅動器及被動式輻射裝置的動態。

配合智能助理Siri，HomePod mini可為iPhone用家帶來個人化和深度整合體驗。Siri可分辨哪一個人在說話，按喜好播放音樂和 podcast，並回應個人化要求，例如存取訊息、提醒事項、備忘錄，及日曆上的預約，或打電話和接聽電話。

▲ HomePod mini與其他蘋果裝置可以暢順連結

而且，HomePod mini 令操控智能家居配件比以往更加容易，只需簡單聲控指令就能叫 Siri 關燈、調節溫度、鎖好門戶。另外新推出的全新廣播功能，家庭成員其中一個人可以用 HomePod 傳送廣播訊息至另一部 HomePod，亦可以配合其他蘋果裝置使用，所以家中每一個人無論身在那裡，都可以收發廣播訊息。

責任編輯: 周俊霖