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【iPhone 12】iPhone 12+iPhone 12 Pro兩機搶閘發售　5G手機6,799元入手

科技 03:40 2020/10/14

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蘋果首先開放iPhone 12、 iPhone 12 Pro兩機款在本周五（16）預訂，iPhone 12最平售價為6,799元，iPhone 12 Pro則售8,499港元起。

蘋果最新登場的新iPhone 12系列，將首先開放iPhone 12、 iPhone 12 Pro兩機款在本周五（16）預訂，23日正式推出。iPhone 12最平售價為6,799元，iPhone 12 Pro則售8,499港元起。

新iPhone 12系列均支援5G網絡，採用最新的A14 Bionic處理器，CPU、GPU效能均提升達50%以上；相機方面亦全部支援夜間模式拍攝。並且支援Face ID、兼容 MagSafe 配件及無線充電器、雙 SIM 卡。

在屏幕方面，iPhone 12、 iPhone 12 Pro均採用6.1吋屏幕，以及超瓷晶面板提升耐用度，官方表示可將耐跌撞能力提高4倍；兩者的前置鏡頭均為1200萬像素原深感測鏡頭。

iPhone 12在相機方面，採用1200 萬像素雙主鏡頭，包括超廣角及廣角鏡。設有藍、綠、紅、白、黑共5色選擇，以及有64GB、128GB、256GB版本。

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iPhone 12 Pro則採用各為1200 萬像素的三主鏡設計，包括超廣角、廣角、長焦距鏡，並加入與今年的 iPad Pro 相同的光學雷達（LiDAR），令 AR 投射精準度更高，以及提升在低光場境下的對焦速度及精準度等，拍攝夜間模式照片更出色。

iPhone 12 Pro 設太平洋藍、金、銀、石墨色，以及有128GB、256GB、512GB版本。

    點擊圖片放大

此外，傳聞蘋果早前在香港註冊「iPhone for Life」的商標，估計果迷有望年年半價換新iPhone，相關報道見下一頁

責任編輯：張寶燕

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