專家指口罩在對抗新冠病毒時　與疫苗一樣重要

美國財經新聞頻道CNBC報道，盡管有很多討論並希望有效的新冠病毒疫苗即將面世，但頂級專家表示，已經存在的一種負擔得起的工具也同樣重要，那就是口罩。

Northwell Health的費恩斯坦醫學研究所臨床研究副總裁Christina Brenna周日對時事節目《 60分鐘》表示，若她必須在口罩或疫苗之間作選擇，則口罩更為重要。

Brennan表示，「由於我們保持社交距離，以及佩戴口罩，數據已表明口罩是有效的，並且可節省成本。」 Brennan監督多項臨床試驗，包括瑞德西韋（Remdesivir）等藥物，美國總統特朗普在10月2日確診時，曾使用瑞德西韋作治療的一部分。

在哥倫比亞大學為新冠病毒開發單克隆抗體療法的著名病毒學家David Ho（何大一）亦出現在《 60分鐘》中，他表示：「口罩現時是關鍵。」不過，「我們需要盡可能多的工具來應對這種大流行」，「疫苗和療法也將產生巨大的變化。」

Northwell Health的費恩斯坦醫學研究所的負責人特雷西（Kevin Tracey）亦認同，口罩是抗擊新冠的關鍵。

特蕾西說，口罩在預防感染方面也相當不錯。 「然而無論是口罩或疫苗，都不是完美的。」

整個大流行期間的多項研究發現，戴口罩與較低的傳播率有關。 特蕾西引用Northwell Health最近一項研究，該研究發現醫護人員的感染率低於一般公眾，因為他們一直都穿著個人防護裝備（personal protective equipment，PPE）。

盡管這項研究是個好消息，但特蕾西表示，仍需要疫苗和療法來對抗病毒。他預測有效的療法，將在未來一兩年內面世。

責任編輯：李勝君