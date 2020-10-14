【疫下營商】網購新玩法 電商直播今年突破萬億元

新冠疫情爆發以來令多個行業大受打擊，同時亦改變了不少人的生活習慣，購物習慣是其一，雖然網購早已愈來愈盛行，不過這段時間電商演變成直播營銷亦愈來愈多。阿里巴巴（09988）旗下阿里研究院與畢馬威聯合發表的一份報告指，今年直播電商整體規模達到1.05萬億元（人民幣，下同），相比2019年市場規模4338億元，按年增長142%，直播電商正式進入萬億規模。

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而且直播在電商市場的滲透率達8.6%，明年預計仍會持續高增長，規模迫近兩萬億元，直播在電商的滲透率達到14.3%。

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商務部數據顯示，2020 年上半年全國直播電商超1,000 萬場，活躍主播數超40 萬，觀看人次超500 億，上架商品數超2,000 萬，直播帶貨成為擴大內需、助推內循環的新引擎。

直播發展歷史：

2009-2015︰萌芽期 用戶可以在社區內推薦、分享、評論商品，同時可以將自己發佈的或者感興趣的圖文內容轉發到流量更大的社交平台，導購社區逐漸形成，標誌著消費決策的主權開始轉移到消費端，也促使更多個體參與綫上商業的運作，加速了達人經濟的商業化進程。

2016-2018︰探索期 隨著智能手機的普及和4G 的發展，社交、娛樂類產品百花齊放，移動互聯網在中國快速普及。從圖文到視頻，互聯網媒介的資訊密度也在升級。綫上零售開始通過短視頻等新方式增加商品展示的信息量。2016年5月，淘寶直播正式成立。

2019-至今︰爆發期 2019 年，直播電商迎來爆發期。2019 年「雙11」期間淘寶直播成交額近200 億元（人民幣，下同）。2020 年，突如其來的新冠疫情使直播電商迎來又一次突飛猛進的發展。據CNNIC 發佈的《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至2020 年9 月，中國網絡購物使用者規模達7.49 億，直播電商使用者規模達3.09 億，佔網購用戶的41.3%，佔直播用戶的55%。

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記者：張以正