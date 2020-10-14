【iPhone 12】騰訊手遊《英雄聯盟：激鬥峽谷》登iPhone發布會　騰訊股價新高曾逼570元

▲ 蘋果發佈會上展示iPhone 12玩手遊版《英雄聯盟：激鬥峽谷》。

蘋果（美：AAPL）正式發布萬眾矚目的新機iPhone 12系列，配置方面基本與早市傳聞相同，相反iPhone 12發布會最大驚喜是，蘋果宣布騰訊 （00700） 旗下手遊版《英雄聯盟：激鬥峽谷》（League of Legends：Wild Rift）將登陸iPhone ，最新高配置能夠讓玩家體驗前所未有的暢順。

受消息刺激，騰訊ADR由跌轉升，升幅持續擴大，創歷史新高74.24美元，折算高見575.36港元，升穿港股歷史新高564港元。騰訊今早股價創新高，高見569.5元，最新回落至563元，仍升1%，成交39億元。

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蘋果在發布會上展示騰訊手遊版《英雄聯盟：激鬥峽谷》，《英雄聯盟》開發商Riot Games產品主管Michael Chow表示，iPhone 12系列採用超級Retina XDR顯示屏，更能凸顯該遊戲的高畫質，且在A14仿生晶片及5G網路雙重支援下，玩家不會感到延遲。當中A14仿生晶片是以台積電（美：TSMC）5納米晶片製打造，電晶體數量高達118億個，有6核心CPU，比其他手機品牌要快50%，號稱歷代最快iPhone。

點解下圖看iPhone 12手機版《英雄聯盟：激鬥峽谷》

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編輯：陳華