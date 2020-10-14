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【iPhone 12】蘋果iPhone 12發布會展示騰訊手遊《英雄聯盟：激鬥峽谷》　騰訊ADR彈升

即市財經 01:48 2020/10/14

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蘋果發佈會上展示iPhone 12玩手遊版《英雄聯盟：激鬥峽谷》。

蘋果（美：AAPL）於香港時間14日凌晨1時正式發布萬眾矚目的新機iPhone 12系列，配置方面基本符合市場預期，新機支持5G技術，並搭載A14仿生晶片，有6核CPU及4核GPU，令運算速度為歷代iPhone機中最強。發布會為遊戲玩家帶來驚喜，蘋果宣布騰訊 （00700） 旗下手遊版《英雄聯盟：激鬥峽谷》（《League of Legends：Wild Rift》）將登陸iPhone 12，最新的高配置令玩家將體驗前所未有的暢順。

搶先看iPhone 12香港預售時間及價格，詳情可見【下一頁】

受消息刺激，騰訊ADR由跌轉升，截至香港時間凌晨3時11分，升幅擴大至1.26%，最新報價74美元，成交2.07億美元。

蘋果在發布會上展示騰訊手遊版《英雄聯盟：激鬥峽谷》，《英雄聯盟》開發商Riot Games產品主管Michael Chow表示，iPhone 12系列採用超級Retina XDR顯示屏，凸顯遊戲高畫質，且在A14仿生晶片及5G網路雙重支援下，玩家不會感到延遲。當中A14仿生晶片是以台積電（美：TSMC）5納米晶片製打造，電晶體數量高達118億個，採用6核心CPU，比其他手機品牌快50%，號稱全球最快iPhone。

點解下圖看iPhone 12手機版《英雄聯盟：激鬥峽谷》

 

 

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編輯：陳華

香港股票 ADR 5G 騰訊控股ADR（美：TCEHY） 台積電（美：TSM） 騰訊控股（00700） 騰訊 蘋果（Apple，美：AAPL） iPhone 12 晶片

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