【iPhone 12】蘋果iPhone 12將支持騰訊遊戲《英雄聯盟》 騰訊ADR轉升

▲ iPhone12登場，一共5款顏色。

蘋果（美：AAPL）正式發布iPhone 12系列新機，均支持5G網絡，並宣佈將支持騰訊（00700）旗下的手遊《英雄聯盟》（League of Legends），騰訊ADR盤中微升0.26%，高73.3美元，現升0.04%，報價73.12美元。

iPhone 12系列一共5款顏色分別為黑色、紅色、金色、綠色及藍色。iPhone 12將搭載A14晶片，配置新OLED顯示屏令分辨率更高，是為iPhone 11的兩倍，顯示屏為6.1英寸，同時亦提高屏幕耐用性。

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