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【國際油價】油組再削2021年石油需求　料全球經濟復甦放緩

即市財經 00:52 2020/10/14

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OPEC料全球經濟復甦緩慢，再次下調對2021年石油需求預估。

據外電報道，石油輸出國組織（OPEC）發月報表示，儘管第三季放寬限制令經濟得以復甦，但近期新冠病疫情繼續反復，對經濟前景存在較大不確定性，認為2021年全球石油需求反彈速度較此前預測緩慢，下調對石油需求增長的預估。

OPEC預計，2021年石油需求將增加每日654萬桶，至9684萬桶，預估增速較上月減少8萬桶；同時，該組織亦下調當季全球石油需求預測至22萬桶，維持全年石油使用量減少規模的預測在947萬桶。

為應對石油需求急跌，OPEC及OPEC+同意於5月開始減產，美國及其他國家亦表示將會減產。OPEC指，9月該組織原油產量下滑5萬桶，至2411萬桶。據統計，9月份減產協議執行率為104%，高於8月份的103%。

紐約期油現升2.36%，最新報價40.26美元，布蘭特期油升1.92%，報價42.52美元。

相關文章：【國際油價】國際能源署：今年石油需求將減8%

【國際油價】利比亞重啟國內最大油田　油價跌近1%

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