【滙豐股價】中國財政部發行60億美元債券　傳滙豐被排除在承銷商外

今年正值多事之秋的滙豐控股（00005），再度傳出不利傳聞，據《彭博》引述消息人士指，中國財政部本周計劃發行60億美元主權債券，自2017年開始協助財政部承銷之滙豐，今次首度被排除在承銷商之列。

《彭博》報道，今次參與發債的銀行有13家，除了4大國有銀行外，還有外資及美資銀行，包括美國銀行、花旗銀行及渣打（02888）等，但滙豐卻不在名單之內。

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報道又指，財政部未作出回應，而滙豐香港發言人則表示不評論事件，但指作為於中國發行G3債券的主要銀行，該行致力支持客戶及中國資本市場開放，並與財政部保持良好及持續合作關係。

今次財政部發債規模約在60億美元左右，與上次發債規模一致。債券可能分3年期、5年期、10年期和30年期，最終規模及定價將於周三（14日）確定。

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滙豐今年可謂禍不單行，繼年初因英國監管機構要求而暫停派息，導致股價江河日下。近期又捲入中美角力成為夾心人，因華為孟晚舟事件，令滙豐與中國政府關係緊張，上月滙豐更被官媒《環球時報》指或被列入中方《不可靠實體清單》。

滙豐股價上月一度低見27.5元，跌穿2008年海嘯時供股價28元，今年以來，股價累計下跌48%。

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記者：李兆明