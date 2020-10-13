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【東風回A】東風集團回歸A股創業板獲受理 已上載招股書

即市財經 23:42 2020/10/13

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東風集團就回歸A股提交招股書。

東風集團 （00489） 推進回歸A股深交所創業板上市申請。公司發公告稱，已就A股發行向深圳證券交易所提交包括A股招股說明書在內的申請文件，並已收到深交所關於受理公司提交的A股發行申請文件的通知。

東風集團表示，A股招股書並無，而公司亦無計劃，將其作為於香港出售公司證券的要約。A股招股書並未亦不會根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》進行註冊。

集團表示，根據有關中國法律要求，A股招股說明書（申報稿）已刊載於深圳證券交易所創業板發行上市審核信息公開網站。

相關文章︰【業績】東風集團中期溢利跌64.5%至30.18億元　每股派息0.1元

【回歸A股】東風回A炒作一日即散水？ 先例話你知：未炒完

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編輯︰侯景成

香港股票 東風集團股份（00489） 創業板 深圳證券交易所 A股

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