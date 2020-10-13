  • 25°C
香港時間 : 20201013日 (二) 23:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】威馬擬啟動上交所科創板上市 中信建投為輔導機構

即市財經 23:25 2020/10/13

分享：

威馬汽車擬於上交所科創板上市。

電動車企業成為今年熱門投資主題。繼小鵬（美︰XPEV）及理想（美︰LI）走美上市後，內地傳媒報道，威馬智慧出行科技（上海）股份有限公司已於今年9月30日正式開啟輔導備案，輔導機構為中信建投。威馬出行旗下擁有「威馬汽車」品牌，後者是一家智能電動汽車開發商。

威馬出行最近一次融資是在今年9月22日的100億D輪融資，該輪融資由上海國資投資平台及上汽集團聯合領投，百度與海納亞洲創投基金（SIG）繼續參與此輪融資。

上海監管局公佈的輔導備案基本情況表顯示，上海威馬智慧出行科技（上海）股份有限公司的輔導機構為中信建投證券股份有限公司，輔導協議簽署日期為2020年9月30日。

此前據外媒7月時的報道稱，威馬汽車已經啟動公司股份制變更，為登陸科創板上市做準備。伴隨D輪融資完成，威馬汽車將在10月公開提交材料。

相關文章︰【中概股】小鵬汽車9月交付量達3478台　按年增長145%

【美股焦點】蔚來汽車：8月交付及訂單歷來最好

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈 https://bit.ly/33077jz​​​​​​​

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】，或使用【新股IPO】小工具​​​​​​​

編輯︰侯景成

汽車 科創板 上海證券交易所

上一篇文章

【美股市況】道指回吐跌百點　蘋果發布會前反覆　納指倒跌後再回升　現貨金失守1900（不斷更新）

下一篇文章

世貿准歐盟對波音飛機等徵40億美元關稅
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone稀土】向蘋果供應稀土的盛和資源　大股東原來是......
【iPhone稀土】向蘋果供應稀土的盛和資源　大股東原來是......
百佳抽獎│百佳抽獎登記及中獎須知　未滿18歲、身份證無年份點算好？
百佳抽獎│百佳抽獎登記及中獎須知　未滿18歲、身份證無年份點算好？
【素食新餐肉】麥當勞與Green Monday合推厚切新餐肉早晨套餐　10月13日起發售
【素食新餐肉】麥當勞與Green Monday合推厚切新餐肉早晨套餐　10月13日起發售
【新股IPO】先聲藥業2096即日至下周一招股　入場費13838元
【新股IPO】先聲藥業2096即日至下周一招股　入場費13838元
【浪卡消息】天文台：三號強風信號會維持一段時間　恒指夜期暫停（附港股交易安排）
【浪卡消息】天文台：三號強風信號會維持一段時間　恒指夜期暫停（附港股交易安排）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記　高峰近10萬人排隊極速消化（附詳情及連結）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記　高峰近10萬人排隊極速消化（附詳情及連結）