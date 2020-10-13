【新股IPO】威馬擬啟動上交所科創板上市 中信建投為輔導機構

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電動車企業成為今年熱門投資主題。繼小鵬（美︰XPEV）及理想（美︰LI）走美上市後，內地傳媒報道，威馬智慧出行科技（上海）股份有限公司已於今年9月30日正式開啟輔導備案，輔導機構為中信建投。威馬出行旗下擁有「威馬汽車」品牌，後者是一家智能電動汽車開發商。
威馬出行最近一次融資是在今年9月22日的100億D輪融資，該輪融資由上海國資投資平台及上汽集團聯合領投，百度與海納亞洲創投基金（SIG）繼續參與此輪融資。
上海監管局公佈的輔導備案基本情況表顯示，上海威馬智慧出行科技（上海）股份有限公司的輔導機構為中信建投證券股份有限公司，輔導協議簽署日期為2020年9月30日。
此前據外媒7月時的報道稱，威馬汽車已經啟動公司股份制變更，為登陸科創板上市做準備。伴隨D輪融資完成，威馬汽車將在10月公開提交材料。
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編輯︰侯景成