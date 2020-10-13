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【Clarks變國貨？】李寧旗下私募基金傳洽購英國鞋履品牌Clarks股份

即市財經 23:20 2020/10/13

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李寧旗下私募基金據報正洽購英國百年鞋履品牌Clarks股份，交易討論預計下月結束。

內地媒體報道，由李寧 （02331） 創辦人李寧擔任董事長的私募基金萊恩資本（Lion Rock Capital）正在洽購英國百年鞋履品牌Clarks的股份，李寧集團或成為收購成功的最大受益方。李寧家族控制的非凡中國 （08032） 今年5月亦曾夥羅氏家族後人羅正杰入主本港服飾品牌堡獅龍bossini （00592）

報道稱，一同參與競購的還有專門為陷入困境的零售商提供資金的公司Alteri Investors，交易討論將在下個月結束。外媒早前亦報道，萊恩資本正尋求收購Clarks大多數股權，對Clarks的估值或介乎1億至1.5億英鎊（約10億至15億港元）。

李寧首席財務官曾華峰去年曾經透露，已與萊恩資本合作成立私募基金，投資大約6,100萬美元，希望通過該基金投資海外合適的消費及體育品牌。

中資體育用品企業近年積極在海外收購，安踏 （02020） 早前亦已相繼收購意大利運動品牌FILA，以及芬蘭品牌Amer Sports。

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編輯：陳健婷

香港股票 李寧（02331） 李寧 非凡中國（08032） 英國 鞋履

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