【C朗中招】球王C朗拿度確診新冠肺炎　日前曾與隊友多人聚餐

葡萄牙足球協會於本周二（13日）宣布，35歲的球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）被証實確診感染新冠肺炎，已經離隊返回意大利自我隔離，不會出席明日對瑞典的歐洲國家聯賽。

葡萄牙足球協會在聲明中稱，C朗目前並沒有病徵，身體情況良好，其他球員已經接受檢測，結果全部呈陰性反應，並且繼續訓練。上周C朗還參加了對西班牙的友誼賽、以及周日對法國的歐洲國家聯賽。

據C朗在Instagram上的最新貼文顯示，他日前曾與葡萄牙國家隊隊友多人聚餐，所有隊員都沒有戴口罩。

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編輯：李勝男